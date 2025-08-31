Με γκολ του Φραντζί Πιερό η ΑΕΚ επικράτησε του Αστέρα Τρίπολης με 1-0 και έκανε το δύο στα δύο στο πρωτάθλημα μετά και το 2-0 της πρεμιέρας κόντρα στον Πανσερραϊκό. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.

Δύο στα δύο στην φετινή Super League για την ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετά το 2-0 επί του Πανσερραϊκού διπλασίασε τις νίκες της επικρατώντας με 1-0 και του Αστέρα Τρίπολης. Σκόρερ του μοναδικού τέρματος της αναμέτρησης ο Φραντζί Πιερό. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε το γκολ αλλά και τις καλύτερες στιγμές της συγκεκριμένης αναμέτρησης.