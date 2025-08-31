ΠΑΟΚ - Ατρόμητος: Αποθέωση στην Τούμπα με πρωταγωνιστή τον Πέλκα
Η νέα νίκη του ΠΑΟΚ προκάλευσε ευφορία στην Τούμπα και το πάρτι είχε μπροστάρη τον Πέλκα.
Ο ΠΑΟΚ έκανε το 2 στα 2 στο σπίτι του.
Μετά την ΑΕΛ Novibet στην πρεμιέρα, την οποία λύγισε 1-0, ο ΠΑΟΚ με το ίδιο σκορ επικράτησε και του Ατρόμητου στην Τούμπα.
Το γκολ του Πέλκα έκρινε την αναμέτρηση και στο φινάλε η ομάδα και ο Λουτσέσκου αποθεώθηκαν. Στήθηκε, λοιπόν, ένα μικρό πάρτι με το γνωστό τελετουργικό μπροστά από τη θύρα 4 κι αυτή φορά το σύνθημα έδωσε ο σκόρερ της νίκης, ο Πέλκας.
@Photo credits: INTIME
