Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να ντύσει τον Αλεσάντρο Μπιάνκο στα ασπρόμαυρα. Έναν παίκτη που ήταν ηγέτης στoυς Νέους της Φιορεντίνα και ήταν μέλος της ομάδας που ηττήθηκε από τη Γουέστ Χαμ στον τελικό του Conference League.

Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά έχει κλείσει τον Αλεσάντρο Μπιάνκο.

Έναν μέσο, ο οποίος την πρώτη Οκτωβρίου θα κλείσει τα 23 του χρόνια. Ο Δικέφαλος έχει συμφωνήσει με τη Φιορεντίνα για τον δανεισμό του, ενώ θα μπει οψιόν αγοράς και ο Μπιάνκο (αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο) θα υπογράψει για 1+3 χρόνια, όπως είναι η συμφωνία και για τον στόπερ Βολιάκο.

Ο Μπιάνκο από μικρός έπαιρνε σημαντικές αποφάσεις. Διαθέτει χαρακτηριστικά ηγέτη κι αυτό τον οδήγησε σε μικρή ηλικία στην πρώτη ομάδα της Φιορεντίνα. Η πρώτη απόφαση που πήρε ήταν εύκολη. Πρώτα ασχολήθηκε με την ποδηλασία. Του άρεσε να γυμνάζεται με αυτόν τον τρόπο και η ταχύτητα. Όσοι τον γνώριζαν μικρό, έλεγαν ότι είχε ταλέντο. Είναι δύσκολο να βρεις παιδιά που αγαπούν αθλήματα που θεωρούνται «δευτερεύοντα». Ο ίδιος αγαπούσε το ποδήλατο, αλλά άφησε τις ρόδες για το χορτάρι. Δεν ενθουσιαζόταν με τη μπάλα. Όμως ήρθε μια μέρα στη ζωή του κι έκτοτε κυνηγάει τα όνειρά του. Πήγε με τον ξάδερφό του σε σχολή ποδοσφαίρου κι... ερωτεύτηκε.

Έτσι, στα επτά του χρόνια γράφτηκε στην «Orbassano Gabetto», μια μικρή ομάδα όπου έμεινε μόνο έναν χρόνο, γιατί σε εκείνη την πόλη έκανε προπόνηση και η Τορίνο, που πρόσεξε το παιδί και αποφάσισε αμέσως να το πάρει στη δική της ακαδημία. Με τη φανέλα της Τορίνο παρέμεινε επτά ολόκληρα χρόνια, ξεκινώντας από την κατηγορία Pulcini και φτάνοντας στους Giovanissimi Regionali, όπου στην ανάπτυξή του σημαντικό ρόλο έπαιξαν δύο προπονητές, ο Βέλα και ο Καπριόλο. Όταν ήρθε η ώρα να ξεκινήσει στα εθνικά πρωταθλήματα νέων, ο Μπιάνκο δεν υπέγραψε συμβόλαιο με την Κ-15 της Τορίνο και πήγε στην ομάδα Τσιζόλα (ερασιτεχνική ομάδα στο Βινόβο της επαρχίας Τορίνο). Ίσως να μέτρησε και το... ασπρόμαυρο αίμα του. Δεν είναι εύκολο να πεις όχι στην Τορίνο, έστω και στην Ακαδημία της, όταν η πρώτη ομάδα έχει ιστορία και πρωταθλήματα στο ιταλικό ποδόσφαιρο, για έναν ερασιτεχνικό σύλλογο. Αλλά στην καρδιά του είναι η Γιουβέντους. Είναι οπαδός της και ίσως να μην ήθελε να ντυθεί στα χρώματα της «Γκρανάτα».

Σε κάθε περίπτωση, ήταν μία δύσκολη απόφαση. Με την Τσιζόλα στην πρώτη του χρονιά στην Κ15 κέρδισε το περιφερειακό πρωτάθλημα, ενώ αποκλείστηκε στα ημιτελικά του εθνικού πρωταθλήματος από την Κατόλικα Βίρτους (ομάδα από τη Φλωρεντία). Τη δεύτερη σεζόν, έχασε τον τελικό της περιφέρειας από τη Μπαβένο, όμως, ο Μπιάνκο ήταν πλέον μέλος της Ιταλίας Κ16.

Το όνειρο της Φιορεντίνα και οι τίτλοι

Η ημερομηνία που έχει καρφιτσώσει στο ημερολόγιο της ζωής του, είναι ο Μάιος του 2018, όταν η Φιορεντίνα τον κάλεσε για δοκιμαστικό και μετά από τρεις μέρες τον πήρε δανεικό. Ο νεαρός έκανε μια εξαιρετική σεζόν (2018-19) με τη φανέλα της Under 17 των βιόλα, πετυχαίνοντας και δύο γκολ, ενώ η ομάδα έφτασε στα playoffs για το πρωτάθλημα κι αποκλείστηκε στα προημιτελικά από τη Νάπολι.

Μετά την πρώτη του χρονιά στην Τοσκάνη, κατάφερε να πείσει το τεχνικό επιτελείο της Φιορεντίνα, που αποφάσισε να τον αγοράρει τη σεζόν 2019/20 για την ομάδα Primavera με προπονητή τον σπουδαίο παλαίμαχο Ιταλό άσο Αλμπέρτο Ακουιλάνι.

Πράγματι, η ομάδα κατέκτησε το Κύπελλο Ιταλίας νικώντας την Έλλάς Βερόνα, σε ένα ματς που έγινε τον Αύγουστο μετά το μεγάλο διάλειμμα λόγω Covid και που αποτέλεσε και σύμβολο της επανεκκίνησης του ποδοσφαίρου στις μικρότερες ηλικίες. Επιπλέον, τον Φεβρουάριο του 2020, λίγο πριν σταματήσουν τα πρωταθλήματα, πρόλαβε να κληθεί στην εθνική Ιταλίας Under 18 σε φιλικό που διεξήχθη στη Γαλλία, στην Clairefontaine, κόντρα στους Γάλλους, το οποίο έχασαν με 2-1.

Το γκολ στη «Γιούβε», ο Πραντέλι και ο Ιταλιάνο

Συνολικά, με την Πριμαβέρα της Φιορεντίνα, της οποίας ο Μπιάνκο ήταν αρχηγός και ηγέτης πήρε τρία σερί Κύπελλα κι ένα Σούπερ Καπ. Πέτυχε γκολ κόντρα σε Καλιάρι, Μπολόνια, αλλά αυτό που δεν θα ξεχάσει ήταν η μάχη με την αγαπημένη του Γιουβέντους. Στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ιταλίας στις 17 Μαρτίου 2021 στο «Bozzi», οι βιόλα νίκησαν 3-1 τη Γιουβέντους και ο Μπιάνκο σκόραρε υπό το βλέμμα του γνωστού Ιταλού τεχνικού Τσέζαρε Πραντέλι.

Ο τελευταίος όσο προπονούσε τη Φιορεντίνα, όχι μόνο τον είχε στους μεγάλους για κάποιες προπονήσεις, αλλά τον πήρε στην αποστολή σε ηλικία 18 ετών και στην πρώτη ομάδα της Serie A στις αναμετρήσεις Φιορεντίνα-Ίντερ και Πάρμα-Φιορεντίνα. Ο Βιτσέντζο Ιταλιάνο, ωστόσο, στις 13 Αυγούστου 2021 ήταν αυτός που του έδωσε την ευκαιρία να παίξει σε επαγγελματικό επίπεδο για πρώτη φορά, όταν τον έβαλε αλλαγή στο 88' στο ματς Κυπέλλου με την Κοζέντσα.

Γεμάτη χρονιά στη Μόντσα

Με την πρώτη ομάδα της Φιορεντίνα ο Μπιάνκο κατέγραψε 16 ματς, αλλά μόνο σε 4 ήταν βασικός. Το προηγούμενο καλοκαίρι δόθηκε δανεικός στη Μόντσα και είχε μία γεμάτη χρονιά. Μέτρησε 35 αγώνες και 2.653 λεπτά στη Serie A. Πέτυχε επίσης ένα γκολ στις 21/10/24 στην εκτός έδρας νίκη με 3-0 επί της Ελλάς Βερόνα.

«Έχει καλό σουτ»

Ο Μάριο Μπιάνκο, πατέρας του Αλεσάντρο σε συνέντευξή του είχε αναφερθεί και στην πρώτη θέση του γιου του στο γήπεδο. «Είμαστε από το Πιεμόντε και οικογενειακά υποστηρικτές της Γιουβέντους. Το γεγονός ότι ο Αλεσάντρο υπηρέτησε για χρόνια τις φανέλες της Τορίνο και της Φιορεντίνας, μας έκανε να αφήσουμε στην άκρη τον παθιασμένο οπαδισμό, για να αφιερωθούμε στις τύχες του γιου μου. Τόσο με την Τορίνο όσο και με τη τη Φλωρεντία είναι πολύ δεμένος και πλέον η Τοσκάνη έχει γίνει δεύτερο σπίτι του. Δέκα μέρες πριν αποφοίτησε από το σχολείο, στο Σκολόπι. Απόφοιτος της επιστημονικής κατεύθυνσης με ειδίκευση στον αθλητισμό. Τον Σεπτέμβριο θα εγγραφεί στο πανεπιστήμιο. Θα κάνει Οικονομικά ή Επιστήμες Αθλητισμού με κατεύθυνση Ποδόσφαιρο. Είναι μια νέα ειδικότητα για αθλητές», είπε πει αρχικά ο Μάριο Μπιάνκο και πρόσθεσε:

«Ο Αλεσάντρο είναι ακριβώς ένας playmaker στο κέντρο. Φέτος ο προπονητής Ακουιλάνι, παίζοντας με δύο κεντρικούς μέσους, αποφάσισε να τον τοποθετήσει ως δεξιό εσωτερικό. Εκεί έχει περισσότερη ελευθερία για να εισχωρεί στην επίθεση και μπορεί να βελτιώσει πολύ το σκοράρισμά του. Αν και έχει αρκετά καλό σουτ».

Η σύγκριση με Μπαρέλα και ο αποφασιστικός Ντε Μπρόινε...

Ο δεξιοπόδαρος με ύψος 1,79 Μπιάνκο έχει παίξει στην καριέρα του κυρίως οκτάρι. Σε 110 αγώνες ήταν εσωτερικός μέσος, σε 72 εξάρι. Ο ίδιος σχολίασε για τα χαρακτηριστικά του σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο «fiorentina news»: «Μπορώ να παίξω και ως εσωτερικός μέσος. Βοηθάω στην ανάκτηση της μπάλας, αλλά συμμετέχω στις επιθετικές κινήσεις».

Στην ερώτηση «μπορείς να παίξεις εξίσου καλά ως αμυντικός μέσος και ως μεσοεπιθετικός. Ποιον ρόλο προτιμάς και ποια είναι τα πρότυπά σου;», η απάντηση ήταν η εξής:

«Μου αρέσουν και οι δύο ρόλοι, από μικρός ήμουν πάντα εξτρέμ ή επιτελικός μέσος, γιατί μου άρεσε να περνάω τον αντίπαλο, αλλά με τον καιρό με άλλαξαν και με τοποθέτησαν ως αμυντικό μέσο. Φέτος ξεκίνησα ως αμυντικός μέσος, αλλά ο προπονητής με μετέφερε σε μεσοεπιθετικό και με βολεύει πολύ, γιατί μπορώ να συμμετέχω πιο συχνά στην επίθεση. Λέγεται ότι οποιοσδήποτε ρόλος στη μέση του γηπέδου μου αρέσει γιατί αγγίζω πολλές μπάλες. Το πρότυπό μου είναι ο Μπαρέλα (ο μέσος της Ίντερ).

Πάντα πρέπει να εμπνέεσαι από τους καλύτερους παίκτες και να κλέβεις κάτι από αυτούς. Κάποιοι με συγκρίνουν με τον Μπαρέλα λόγω του τρόπου που παίζω, αν και για μένα ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι ο Ντε Μπρόινε: είναι πάντα αποφασιστικός, όπως ακριβώς θέλω να είναι κι εγώ».

Η εθνική και ο τελικός

Ο Μπιάνκο ήταν μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων και για το εθνόσημο είχε πει: «Το ντεμπούτο στην Εθνική είναι σίγουρα κάτι μαγικό. Το να φοράς για πρώτη φορά τη φανέλα και να ξέρεις ότι εκπροσωπείς τη χώρα σου είναι μοναδικό συναίσθημα. Ξέρουμε ότι παρακολουθούμαστε συνεχώς, κυρίως σε μια σημαντική ακαδημία όπως η Φιορεντίνα».

Η εθνική ήταν χαρά, ο τελικός του 2023 τον γέμισε πίκρα. Ο Μπιάνκο αγωνίστηκε τη σεζόν 2022-23 σε πέντε αγώνες με τη Φιορεντίνα στο Conference League. Από τα προημιτελικά κι έπειτα δεν έπαιξε, αλλά ήταν στον πάγκο στον τελικό την Γουέστ Χαμ, όπου οι βιόλα ηττήθηκαν με 2-1 κι έχασαν τον τίτλο.

Επίθεση στην Τουρκία από οπαδό

Η χειρότερή του στιγμή στα γήπεδα, αναμφίβολα συνέβη στις 16 Μαρτίου 2023. Ο Μπιάνκο μπήκε αλλαγή στον εκτός έδρας αγώνα με τη Σίβασπορ στην Τουρκία, για τους «16» του Conference League. Μετά το 4-1 που σημείωσε ο Καστροβίλι και κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των παικτών της Φιορεντίνας, ένας Τούρκος οπαδός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε στο πρόσωπο τον Μπιάνκο, ο οποίος λίγα λεπτά νωρίτερα είχε αντικαταστήσει τον Σοφιάν Άμραμπατ.

Ο Μπιάνκο τραυματίστηκε στη μύτη και μετά το ματς στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, ανέβασε μια φωτογραφία με τη μύτη του να αιμορραγεί και σχόλιο: «Δεν είναι άσχημα».

Συμπαίκτης με Κυριακόπουλο

Ο Μπιάνκο στη Φιορεντίνα συνυπήρξε με τον Ντραγκόφσκι, αλλά στο γήπεδο δεν βρέθηκαν μαζί το ίδιο διάστημα. Αντίθετα, αγωνίστηκε σε πολλά ματς με τον Γιώργο Κυριακόπουλο. Οι δυο τους ήταν στη Μόντσα και με τον αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού ο Μπιάνκο ήταν μαζί στο χορτάρι σε 31 αγώνες και συνολικά 2.177 λεπτά! Ο Μπιάνκο, πάντως, αν όλα κυλήσουν ομαλά και υπογράψει στον ΠΑΟΚ δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα έρθει Ελλάδα.

Το έκανε για διακοπές. Πού αλλού για έναν ποδοσφαιριστή; Στη Μύκονο.