Ένα γκολ του Δημήτρη Πέλκα στο 73ο λεπτό έλυσε το γόρδιο δεσμό για τον ΠΑΟΚ και γλίτωσε τους «ασπρόμαυρους» από την πρώτη γκέλα. Με δέκα παίκτες ο Ατρόμητος από το 45’ λόγω της αποβολής Μπακού.

Το γκολ του Δημήτρη Πέλκα χάρισε στον ΠΑΟΚ τη νίκη (1-0) επί του Ατρομήτου, με τους «ασπρόμαυρους» να κάνουν το «δύο στα δύο» στη φετινή Super League και να διευρύνουν το εντός έδρας αήττητο σερί τους στις δέκα αναμετρήσεις (εννιά νίκες, μια ισοπαλία) απέναντι στην ομάδα του Περιστερίου

Χωρίς Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ

Με πολλές αλλαγές και μια σημαντική απουσία, αυτή του Γιάννη Κωνσταντέλια, παρατάχθηκε ο ΠΑΟΚ στο αποψινό παιχνίδι της Τούμπας απέναντι στον Ατρόμητο.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε πέντε αλλαγές προσώπων (Σάστρε, Λόβρεν, Τέιλορ, Ιβανούσετς, Γιακουμάκης) στην ενδεκάδα του «Δικεφάλου», έχοντας να διαχειριστεί για πρώτη φορά την κούραση από τα παιχνίδια «Κυριακή – Πέμπτη – Κυριακή».

Ο Κωνσταντέλιας δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση από ένα χτύπημα στον αγώνα της περασμένης Πέμπτης (20/8) κόντρα στη Ριέκα και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί. Αντίθετα ο Γιακουμάκης, μετά το πρώτο γκολ με την «ασπρόμαυρη» φανέλα στο εντυπωσιακό 5-0 επί των Κροατών, απόψε «έγραψε» την πρώτη συμμετοχή στο αρχικό σχήμα του «Δικεφάλου».

Από την πλευρά του ο Λεωνίδας Βόκολος παρέταξε τον Ατρόμητο με έναν σχηματισμό 4-2-3-1, τον Κοσέλεφ κάτω από τα δοκάρια, τους Κίνι, Μανσούρ, Σταυρόπουλο και Ούρονεν τετράδα στα μετόπισθεν. Ο Τσιγγάρας με τον Μίχορλ στα χαφ, οι Τζοβάρας και Μπάκου στα εξτρέμ και ο Παλμεζάνο σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Οζέγκοβιτς.

Μια υπεροχή δίχως αποτέλεσμα…

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι από την πεντάρα επί της Ριέκα και θέλησε να βρει από νωρίς το γκολ που θα άλλαζε τις ισορροπίες στο ματς. Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό ο Γιακουμάκης έχασε την πρώτη ευκαιρία, πριν από την συμπλήρωση των πρώτων δέκα λεπτών ο Σάστρε απείλησε με δυνατό σουτ, με τους «ασπρόμαυρους» να αυξάνουν την πίεση και τους Περιστεριώτες να είναι σε θέση άμυνας.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, ο Λόβρεν με μια έγκαιρη παρέμβαση, δείγμα της κλάσης του, έσβησε τον κίνδυνο στην κάθετη του Παλμεζάνο στον Μπακού, ο Τζοβάρας απείλησε από τα 25 μέτρα με τον Παβλένκα να αποκρούει εντυπωσιακά, ενώ με την συμπλήρωση μισής ώρας ο Κεντζιόρα άγγιξε το γκολ με κεφαλιά.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία του πρώτου μέρους ο Χουτεσιώτης έκανε την απόκρουση του αγώνα στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ και στο φινάλε ο Ατρόμητος έμεινε με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή του Μπακού με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Η λύση ήρθε από τον Πέλκα

Παίζοντας με παίκτη λιγότερο σ’ ολόκληρο το δεύτερο μέρος ο Ατρόμητος έμεινε πίσω από την μπάλα και ο ΠΑΟΚ έψαξε τρόπους για να διασπάσει την άμυνα των Περιστεριωτών.

Με την συμπλήρωση μιας ώρας ο Λουτσέσκου έφερε από τον πάγκο Πέλκα και Τάισον, με τον κορυφαίο του γηπέδου, Σουαλιό Μεϊτέ, να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι της εστίας του Χουτεσιώτη στο 65’ και δύο λεπτά αργότερα ο Κίνι απομάκρυνε την κεφαλιά του Οζντόεφ.

Στην 20η τελική ο ΠΑΟΚ σκόραρε με τον Πέλκα που κατάφερε και σκόραρε με το… στήθος, μετά τη γλυκιά σέντρα του Οζντόεφ, γράφοντας το 1-0, δεκαπέντε λεπτά πριν από το φινάλε της αναμέτρησης.

Οι «ασπρόμαυροι» θα μπορούσαν να είχαν «καθαρίσει» το ματς στο 88ο λεπτό, αν ο Καμαρά άφηνε την μπάλα να φτάσει στον Ντεσπόντοφ και δεν έκανε αυτός το σουτ

MVP: Ο Σουαλιό Μεϊτέ ήταν και πάλι ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Ντεσπόντοφ είχε την ασίστ για το γκολ του Πέλκα.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ελάχιστα πράγματα πήρε ο ΠΑΟΚ από τους δύο πλάγιους μπακ του. Δεν φάνηκαν καθόλου οι επιθετικοί του Περιστερίου, ούτε στο διάστημα που έπαιζαν 11 εναντίον 11.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Καμαρά έχασε το… άχαστο και δεν άφησε τον Ντεσπόντοφ απλά να σπρώξει την μπάλα στα άδεια δίχτυα.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Κατσικογιάννης απέβαλλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Μπακού (η πρώτη ήταν για το φάουλ πάνω στον Παβλένκα) στο φινάλε το πρώτου ημιχρόνου, μια φάση που προκάλεσε πολλές διαμαρτυρίες από πλευράς Ατρομήτου.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ ζορίστηκε και πάλι έχοντας παιχνίδι «Κυριακή – Πέμπτη – Κυριακή». Μια συνθήκη που πέρσι τον πλήγωσε αρκετά, ωστόσο φέτος λυτρώθηκε από το γκολ του Πέλκα και κατάφερε να μην απειληθεί ως το φινάλε.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ (78 ’Καμαρά, 91’ Θυμιάνης), Ζίβκοβιτς (60’ Τάισον), Ιβανούσετς (60’ Πέλκας), Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης (78’ Τσάλοφ).

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Κίνι (79’ Γιουμπιτάνα), Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Παλμεζάνο (46’ Μουντές), Μπακού, Τζοβάρας (67’ Καραμάνης), Οζέγκοβιτς (83’ Φαν Βερτ).