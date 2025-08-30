Άρης - Παναιτωλικός 0-2: Τα highlights από τον θρίαμβο των Αγρινιωτών
Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση Άρης - Παναιτωλικός 0-2.
Ο Παναιτωλικός πέτυχε μία δίκαιη και εντυπωσιακή νίκη στο «Κλ. Βικελίδης» με 2-0.
Η ομάδα του Αγρινίου «βραχυκύκλωσε» τον Άρη, άνοιξε το σκορ με τον Αγκίρε στο 65', έπειτα από τη θαυμάσια μπαλιά του Σιέλη και στο 87' κλείδωσε τη νίκη της με τον Άλεξιτς. Ο Σέρβος ολοκλήρωσε με τρομερή εκτέλεση τη συνεργασία των Ματσάν, Μίχαλακ για το 0-2.
Δείτε τα highlights του αγώνα
@Photo credits: eurokinissi, Νάσος Σιμόπουλος
