Άρης - Παναιτωλικός: Οργή και συνθήματα κατά παικτών και Καρυπίδη
Σαν ηφαίστειο που «εξερράγη» ήταν το «Κλ. Βικελίδης» μετά το 0-2 του Παναιτωλικού, καθώς οι οπαδοί του Άρη ξέσπασαν σε συνθήματα κατά των ποδοσφαιριστών αλλά και του Θόδωρου Καρυπίδη!
Στις τάξεις των οπαδών του Άρη ξεχείλιζε η οργή μετά το 0-2 του Παναιτωλικού.
Τα συνθήματα αφορούσαν αρχικά τους ποδοσφαιριστές φωνάζοντας… «βγάλτε τη φανέλα» για να ακολουθήσουν κατά της διοίκησης, αλλά και του Θόδωρου Καρυπίδη. Τα συνθήματα συνεχίστηκαν για τουλάχιστον δέκα λεπτά όπως φυσικά και οι έντονες αποδοκιμασίες, δείγμα του κακού κλίματος που υπάρχει στον Άρη – από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό – και διευρύνεται μετά την εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό.
