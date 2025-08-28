Δείτε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του Φώτη Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό, που έκαναν τον κόσμο των Πρασίνων να... παραμιλά και να αγαπήσει όσο κανέναν τον Έλληνα στράικερ.

Το Gazzetta.gr και ο Νίκος Αθανασίου αποκάλυψαν το μεσημέρι της Πέμπτης πως Παναθηναϊκός και Σπόρτινγκ Λισαβώνας ήρθαν σε συμφωνία για την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος αποτελούσε... διακαή πόθο των Λιονταριών από το περασμένο καλοκαίρι.

Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε με τον 25χρονο στράικερ να μετακομίζει στη Λισαβώνα γνωρίζοντας την αποθέωση μέσω των social media για τα όσα προσέφερε στο «τρφύλλι» κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Πολλές είναι οι στιγμές του Έλληνα διεθνή που θα μείνουν χαραγμένες στις μνήμες των Πρασίνων, εμείς ξεχωρίσαμε 7 από αυτές, νούμερο που παραπέμπει σε αυτό με το οποίο αγωνιζόταν ο Φώτης Ιωαννίδης από το 2021.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Μάρτιος 2024)

Στο Φάληρο, ο Ιωαννίδης έκανε ίσως την κορυφαία του εμφάνιση σε ντέρμπι αιωνίων. Σκόραρε δύο φορές κόντρα στον Ολυμπιακό, το πρώτο του γκολ μέτρησε μετά από έλεγχο στο VAR και το δεύτερο ήρθε με ωραίο τελείωμα ύστερα από πάσα του Μπερνάρντ, «κλειδώνοντας» το διπλό.

Μαρσέιγ - Παναθηναϊκός (Αύγουστος 2023)

Ο Ιωαννίδης πρωταγωνίστησε και στην επική πρόκριση του Παναθηναϊκού στα Play Off του Champions League, κόντρα στη Μαρσείγ. Στις καθυστερήσεις, με το σκορ να είναι στο 1-2, ο Έλληνας φορ εκτέλεσε ψύχραιμα το πέναλτι κι έστειλε το ματς στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση στη «ρώσικη ρουλέτα», με τον Ιωαννίδη να γίνεται ήρωας.

Λανς - Παναθηναϊκός (Αύγουστος 2024)

Ένα ασύλληπτο γκολ από τον Φώτη Ιωαννίδη ήταν κι εκείνο απέναντι στη Λανς. Ο Έλληνας στράικερ ξεκίνησε με σλάλομ έξω από την περιοχή, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και πλάσαρε με το αριστερό για το 2-1. Από τις πιο θεαματικές του στιγμές του στο «τριφύλλι».

Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός (Σεπτέμβριος 2023)

Ο Τσέριν τον τροφοδότησε και ο Ιωαννίδης από τα 35 μέτρα, κοντά στη γραμμή του πλαγίου, είδε τον Παπαδόπουλο να βρίσκεται εκτός εστίας. Με αριστερό πλασέ έγραψε το 1-4, ένα γκολ που βρίσκεται ανάμεσα στα highlight της παρουσίας του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Παναθηναϊκός – Ντινάμο Μινσκ (Μάρτιος 2025)

Ίσως το καλύτερο γκολ της καριέρας του, αυτό κόντρα στην Ντινάμο Μινσκ. Ο 25χρονος φορ σταμάτησε την μπάλα με τακουνάκι λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή του γηπέδου και με ένα απίθανο ψηλοκρεμαστό πλασέ από τα 40 μέτρα διαμόρφωσε το 4-0. Το τέρμα αυτό ψηφίστηκε το κορυφαίο στο Conference League την περασμένη σεζόν.

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (Απρίλιος 2024)

Φοβερό γκολ του Φώτη Ιωαννίδη και απέναντι στην ΑΕΚ. Μετά από μακρινή μπαλιά, ο 25χρονος πίεσε τον Μουκουντί, τού έκλεψε τη μπάλα και «κρέμασε» τον Αθανασιάδη για το 2-1.

ΠΑΟΚ- Παναθηναϊκός (Απρίλιος 2023)

Στο 89′ ο Ιωαννίδης έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή μετά από πάσα του Μαντσίνι, απέφυγε τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος τον πάτησε. Ο διαιτητής στη συνέχεια έδωσε το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Έλληνας στράικερ, σφραγίζοντας το «διπλό» στην Τούμπα.