Οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποχαιρετούν τον Ιωαννίδη: «Ρε Φώτη, έχεις γίνει το παιδί της εξέδρας»
Το Gazzetta.gr και ο Νίκος Αθανασίου σας αποκάλυψαν το μεσημέρι της Πέμπτης πως Παναθηναϊκός και Σπόρτινγκ Λισαβώνας έφτασαν σε συμφωνία για την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη, δίνοντας τέλος σε ένα μεταγραφικό σίριαλ που κρατάει πάνω από ένα χρόνο.
Αμέσως, τα social media και ειδικά το Twitter γέμισαν με μηνύματα αποχαιρετισμού για τον Έλληνα επιθετικού με τους περισσότερους να αναγνωρίζουν την αξία, το ταλέντο, αλλά και την σκληρή δουλειά που κατέβαλε για να φτάσει στο σημείο η Πορτογαλική ομάδα να δώσει τα χρήματα για να τον αποκτήσει.
Δείτε τα πιο χαρακτηριστικά...
Ο πιο ποιοτικός παίκτης της λίγκας.— PAO_ANALYSTS 🇵🇸 (@PaoAnalysts) August 28, 2025
Ένας από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες που υπάρχουν.
Ο αρχηγός του #paofc.
Ο "δεν φοβάμαι" να πάω τη μπάλα στο γάμα στη Μασσαλία.
Ο "θα σας περάσω όλους" ώστε να αποκλείσουμε την Λανς.
Ο Φώτης Ιωαννίδης.Ένας τεράστιος παίκτης αποχωρεί... pic.twitter.com/sBHkxp7oQ0
Φώτης Ιωαννίδης...
Η καρδιά και η ψυχή του Παναθηναϊκού. 💚☘️ #paofc pic.twitter.com/CQRaRHlUlO— Eternal🇬🇷☘️ (@TheEternalOne_) August 22, 2025
Φώτη Ιωαννίδη είσαι παιχταρας..— morris.31 (@moraitopoulos31) August 28, 2025
Καλή συνέχεια στην καριέρα σου..
Πάντα υγεία κ επιτυχίες..
Εις το επανιδείν..☘️💪#paofc
Τον Φώτη τον Ιωαννίδη πάντα τον γούσταρα αγωνιστικά για τα χαρακτηριστικά που έχει ως επιθετικός είναι πολύ στα γούστα μου, πλέον μπορώ να χαίρομαι με την επιτυχία του.— Mike (@M1ke22_) August 28, 2025
Ο Φώτης να πω την αμαρτία μου ήθελα να φύγει από τον #paofc πρωταθλητής, ειδικά μετά τα περσινά στο Φάληρο. Αλλά το timing μοιάζει ιδανικό καθώς και ο παίχτης φαίνεται να έχει μεγάλο βάρος πλέον, αλλά παρόλο την μέτρια χρονιά του πέρυσι, τα λεφτά είναι πολύ καλά.Εις το επανιδείν! pic.twitter.com/GnNF0xvv0G— Green Panther (@tasinio_k) August 28, 2025
Αυτός ο τύπος φεύγει στα 25 του σαν αρχηγός του Παναθηναϊκού— ☘️𝔾𝕣𝕖𝕖𝕟𝕆𝕤𝕞𝕒𝕟𝔼𝕞𝕡𝕚𝕣𝕖☘️ (@cedakos1908) August 28, 2025
Ο Φώτης αξίζει τις καλύτερες ευχές μας .
Μέχρι να ξαναβρεθούμε ☘️🫡#paofc pic.twitter.com/VyBYATyaoS
Φεύγει κι ο Φώτης... Για όποιον δεν έχει καταλάβει το μέγεθος του ποδοσφαιρικού του ταλέντου, ας δει το βίντεο. Ένα φορ που μπορεί να κανει παπάδες με την μπάλα στα πόδια και να σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό με μια ενέργειά του.
Καλή τυχη, Φωτάρα!#paofchttps://t.co/RjT03dwtFy— Rimbaud (@rimbaud_enfer) August 28, 2025
Ο Φώτης είναι τοτέμ, ο Φώτης είναι ο κύριος λόγος που ακολουθήσαμε πάλι την ομάδα. Εις το επανιδείν. #paofc— Πιεσόμετρο (@Ckall13) August 28, 2025
Καλή τύχη στον Φώτη! Αξίζει και με το παραπάνω να παιξει σε ενα καλύτερο επιπεδο. Αφου εδωσα εχθες οτι θα πέσουμε με Sporting, επόμενο ραντεβού στην Λισαβόνα!— Vagulas12 (@VagelisPapakon) August 28, 2025
Φώτη Ιωαννίδη είσαι παιχταρας..
Καλή συνέχεια στην καριέρα σου..
Πάντα υγεία κ επιτυχίες..
Εις το επανιδείν..☘️💪#paofc— morris.31 (@moraitopoulos31) August 28, 2025
Ανάμεικτα συναισθήματα. Ευχαριστούμε για όλα Φώτη, εις το επανιδείν 💚 pic.twitter.com/WIihdagrMf— Lautaro☘️ (@RinaldiPaixtara) August 28, 2025
Θυμάμαι μετά από ένα ματς στη Λεωφόρο, ο Φώτης δεν είχε την καλύτερη εμφάνιση. Παρ’ όλα αυτά, έξω τον περίμεναν όλοι για αυτόγραφα και φωτογραφίες. Του λέω: “Ρε Φώτη, έχεις γίνει το παιδί της εξέδρας…”. Χαμογέλασε και μου απάντησε: “Αυτό ήθελα να γίνω!”— Dimos (@D_D_23) August 28, 2025
Εις το επανιδείν☘️#paofc pic.twitter.com/HelGA0Q6ry
Καλή συνέχεια Φώτη Ιωαννίδη!!! Για πάντα πράσινος αρχηγέ!☘️ #paofc pic.twitter.com/48rUIJZckA— PanosP.🟢⚪☘️ (@PanaPyli13) August 28, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.