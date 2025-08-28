Οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποχαιρετούν τον Ιωαννίδη: «Ρε Φώτη, έχεις γίνει το παιδί της εξέδρας»

Ο Ιωαννίδης πανηγυρίζει γκολ με τον Ολυμπιακό

Το μηνύματα των φίλων του Παναθηναϊκού στον Φώτη Ιωαννίδη μετά την διαφαινόμενη πώλησή του στην Σπόρτινγκ Λισαβώνας.

Το Gazzetta.gr και ο Νίκος Αθανασίου σας αποκάλυψαν το μεσημέρι της Πέμπτης πως Παναθηναϊκός και Σπόρτινγκ Λισαβώνας έφτασαν σε συμφωνία για την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη, δίνοντας τέλος σε ένα μεταγραφικό σίριαλ που κρατάει πάνω από ένα χρόνο.

Αμέσως, τα social media και ειδικά το Twitter γέμισαν με μηνύματα αποχαιρετισμού για τον Έλληνα επιθετικού με τους περισσότερους να αναγνωρίζουν την αξία, το ταλέντο, αλλά και την σκληρή δουλειά που κατέβαλε για να φτάσει στο σημείο η Πορτογαλική ομάδα να δώσει τα χρήματα για να τον αποκτήσει.

