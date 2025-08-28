Οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποχαιρετούν τον Ιωαννίδη: «Ρε Φώτη, έχεις γίνει το παιδί της εξέδρας»

Το μηνύματα των φίλων του Παναθηναϊκού στον Φώτη Ιωαννίδη μετά την διαφαινόμενη πώλησή του στην Σπόρτινγκ Λισαβώνας.

Το Gazzetta.gr και ο Νίκος Αθανασίου σας αποκάλυψαν το μεσημέρι της Πέμπτης πως Παναθηναϊκός και Σπόρτινγκ Λισαβώνας έφτασαν σε συμφωνία για την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη, δίνοντας τέλος σε ένα μεταγραφικό σίριαλ που κρατάει πάνω από ένα χρόνο.

Αμέσως, τα social media και ειδικά το Twitter γέμισαν με μηνύματα αποχαιρετισμού για τον Έλληνα επιθετικού με τους περισσότερους να αναγνωρίζουν την αξία, το ταλέντο, αλλά και την σκληρή δουλειά που κατέβαλε για να φτάσει στο σημείο η Πορτογαλική ομάδα να δώσει τα χρήματα για να τον αποκτήσει.

Δείτε τα πιο χαρακτηριστικά...

Ο πιο ποιοτικός παίκτης της λίγκας.



Ένας από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες που υπάρχουν.



Ο αρχηγός του #paofc.



Ο "δεν φοβάμαι" να πάω τη μπάλα στο γάμα στη Μασσαλία.



Ο "θα σας περάσω όλους" ώστε να αποκλείσουμε την Λανς.



Ο Φώτης Ιωαννίδης.Ένας τεράστιος παίκτης αποχωρεί... pic.twitter.com/sBHkxp7oQ0 — PAO_ANALYSTS 🇵🇸 (@PaoAnalysts) August 28, 2025

Φώτη Ιωαννίδη είσαι παιχταρας..

Καλή συνέχεια στην καριέρα σου..

Πάντα υγεία κ επιτυχίες..

Εις το επανιδείν..☘️💪#paofc — morris.31 (@moraitopoulos31) August 28, 2025

Τον Φώτη τον Ιωαννίδη πάντα τον γούσταρα αγωνιστικά για τα χαρακτηριστικά που έχει ως επιθετικός είναι πολύ στα γούστα μου, πλέον μπορώ να χαίρομαι με την επιτυχία του. August 28, 2025

Ο Φώτης να πω την αμαρτία μου ήθελα να φύγει από τον #paofc πρωταθλητής, ειδικά μετά τα περσινά στο Φάληρο. Αλλά το timing μοιάζει ιδανικό καθώς και ο παίχτης φαίνεται να έχει μεγάλο βάρος πλέον, αλλά παρόλο την μέτρια χρονιά του πέρυσι, τα λεφτά είναι πολύ καλά.Εις το επανιδείν! pic.twitter.com/GnNF0xvv0G — Green Panther (@tasinio_k) August 28, 2025

Αυτός ο τύπος φεύγει στα 25 του σαν αρχηγός του Παναθηναϊκού



Ο Φώτης αξίζει τις καλύτερες ευχές μας .



Μέχρι να ξαναβρεθούμε ☘️🫡#paofc pic.twitter.com/VyBYATyaoS — ☘️𝔾𝕣𝕖𝕖𝕟𝕆𝕤𝕞𝕒𝕟𝔼𝕞𝕡𝕚𝕣𝕖☘️ (@cedakos1908) August 28, 2025

Φεύγει κι ο Φώτης... Για όποιον δεν έχει καταλάβει το μέγεθος του ποδοσφαιρικού του ταλέντου, ας δει το βίντεο. Ένα φορ που μπορεί να κανει παπάδες με την μπάλα στα πόδια και να σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό με μια ενέργειά του.

Καλή τυχη, Φωτάρα!#paofchttps://t.co/RjT03dwtFy August 28, 2025

Ο Φώτης είναι τοτέμ, ο Φώτης είναι ο κύριος λόγος που ακολουθήσαμε πάλι την ομάδα. Εις το επανιδείν. #paofc — Πιεσόμετρο (@Ckall13) August 28, 2025

Καλή τύχη στον Φώτη! Αξίζει και με το παραπάνω να παιξει σε ενα καλύτερο επιπεδο. Αφου εδωσα εχθες οτι θα πέσουμε με Sporting, επόμενο ραντεβού στην Λισαβόνα! — Vagulas12 (@VagelisPapakon) August 28, 2025

Ανάμεικτα συναισθήματα. Ευχαριστούμε για όλα Φώτη, εις το επανιδείν 💚 pic.twitter.com/WIihdagrMf — Lautaro☘️ (@RinaldiPaixtara) August 28, 2025