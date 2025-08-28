Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Gazzetta ο Παναθηναϊκός και η Σπόρτινγκ Λισαβώνας έφτασαν σε προφορική συμφωνία για την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη που φτάνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ με ποσοστό μεταπώλησης στο 25%!

Αίσιο τέλος θα έχει το φετινό ποδοσφαιρικό σίριαλ της μεταγραφής του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβώνας, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Gazzetta!

Mετά από ολονύχτιες διαπραγματεύσεις, ο Παναθηναϊκός έχει προφορική συμφωνία με τον πορτογαλικό σύλλογο για την παραχώρηση του διεθνούς στράικερ μετά την αύξηση της προσφοράς από τα ''λιοντάρια'' που οδήγησε σε αυτές τις εξελίξεις!

Η χρυσή τομή βρέθηκε με τους εξής όρους:

Στα 25 εκατομμύρια ευρώ συνολικά μαζί με τα μπόνους επίτευξης στόχων του Έλληνα φορ στην νέα του ομάδα.

Στο 25% ποσοστό μεταπώλησης.

Το αποψινό ματς με την Σαμσουνσπόρ αναμένεται να είναι το τελευταίο του Ιωαννίδη με την πράσινη φανέλα, καθώς αναμένεται άμεσα στη Λισαβώνα για ιατρικά και υπογραφές, αποτελώντας την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου!

Ένα χρόνο θέλει τον Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ

Το διαφαινόμενο deal μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Σπόρτινγκ, θα οδηγήσει σε... γάμο ένα φλερτ που κράτησε πάνω από ένα χρόνο. Βλέπετε, η Πορτογαλική ομάδα είχε βάλει στο στόχαστρο τον Έλληνα επιθετικό από πέρυσι το καλοκαίρι, «μαγεμένη» από την καταπληκτική σεζόν που είχε κάνει το 2023-24.

Ωστόσο, οι απαιτήσεις του «τριφυλλιού» τότε ήταν υψηλότερες, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει συμφωνία. Το ενδιαφέρον όμως παρέμεινε και φέτος που οι συνθήκες παραχώρησής του ωρίμασαν, όλα δείχνουν οτι ο Παναθηναϊκός οδεύει στην υψηλότερη πώληση ποδοσφαιριστή στην ιστορία του.