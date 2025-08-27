Παναθηναϊκός, Σαμσούνσπορ: Έτοιμος για μάχη στον Πόντο ο πράσινος πολεμιστής
Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ ετοίμαζαν πανό με Κεμάλ, με σουλτάνους και πορθητές, τα οποία κόπηκαν από την UEFA και φυσικά δεν θ' αναρτηθούν στην αυριανή ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό.
Πολιτικός στη Σαμσούντα ήρθε στο ΟΑΚΑ με τη μπλε φανέλα και τον Κεμάλ και σε ανάρτησή της ανέφερε «οι στρατιώτες του Κεμάλ ήρθαν στην Αθήνα». Ο φανατισμός στην πόλη του Πόντου είναι μεγάλος, τη στιγμή που το τριφύλλι πάει να παίξει το ποδόσφαιρό του.
Το τι συνέβη στον Πόντο το έχει καταγράψει η ιστορία. Σ' αυτό το μέρος που μεγαλούργησαν οι Έλληνες Πόντιοι και αναγκάστηκαν με τη βία να ξεριζωθούν από τις πατρογονικές τους εστίες, οι παίκτες του Ρουί Βιτόρια θα επιδιώξουν να κάνουν το καθήκον τους. Να πάρουν την πρόκριση για τη League Phase του Europa League. Χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις και χωρίς κάποιος να έχει προκαλέσει.
Σε κάθε περίπτωση, είναι όλοι έτοιμοι για μάχη. Και ο Παναθηναϊκός με το ποστάρισμά του το ξεκαθάρισε. Με φόντο τα παράλια στη Σαμσούντα, ως αρχαίος πολεμιστής, με το τριφύλλι στην ασπίδα και τον πράσινο κεραυνό πάνω από την πόλη...
Δείτε το ποστάρισμα του Παναθηναϊκού
