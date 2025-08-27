Οριστικά στον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βισέντε Ταμπόρδα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Αργεντινής.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο ρεπορτάζ του ESPN στην Αργεντινή, ο μεσοεπιθετικός της Μπόκα Τζούνιορς, ο οποίος ήταν δανεικός στην Πλατένσε πουλήθηκε στον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει την καριέρα του 100% στην Ελλάδα.

Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta, το οποίο μετά την πρόκριση επί της Σαχτάρ ανέφερε ότι ο Ταμπόρδα είναι προτεραίοτητα και πολύ κοντά στο τριφύλλι.

Ο Παναθηναϊκός το τελευταίο διάστημα ανέβασε την προσφορά του στα επίπεδα που ζήτησε η Μπόκα Τζούνιορς και έτσι όλα δείχνουν ότι κατάφερε να πάρει την άδεια του αργεντίνικου συλλόγου για να βάλει στο αεροπλάνο για την Ελλάδα τον Ταμπόρδα.

Εδώ και αρκετό καιρό οι επαφές του Παναθηναϊκού με την Μπόκα Τζούνιορς ήταν σε προχωρημένο επίθεση, αλλά διαχρονικά οι διαπραγματεύσεις με συλλόγους από την Αργεντινή, ποτέ δεν ήταν εύκολες και στρωμένες με ροδοπέταλα. Το τριφύλλι βρήκε, όμως, σημείο επαφής με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και να υλοποιήσει το deal, αφού ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά, καθώς στις 2 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα στην UEFA.

Όσα ζήτησαν οι «Χεϊνέζες», ο Παναθηναϊκός τα έκανε πράξη, ενώ όπως έχουμε αναφέρει από την πρώτη στιγμή η Πλατένσε θα πάρει ένα κομμάτι από την πίτα της μεταγραφής για να «σπάσει» ο δανεισμός και να γίνει μία μεταγραφή που θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

TABORDA, 100% VENDIDO A GRECIA



El jugador de Boca que fue figura en Platense, continuaría su carrera en el Panathinaikos.



Το Who is Who του Ταμπόρδα

Πρόκειται για 24χρονο (14/6/01) δεξιοπόδαρο, ύψους 1.78μ. επιτελικό μέσο, ο οποίος έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί και στα άκρα. Είναι Αργεντινός, όμως διαθέτει και ιταλικό διαβατήριο.

Προέρχεται από τις ακαδημίες της Μπόκα Τζούνιορς, με της οποίας την πρώτη ομάδα μετράει 17 εμφανίσεις. Έχει δυο δανεισμούς στην Πλατένσε, με την οποία μετράει 85 εμφανίσεις. Έχει στεφθεί πρωταθλητής στη χώρα του τόσο με την Μπόκα (2022), όσο και με την Πλατένσε (2025).

Τη σεζόν που είναι σε εξέλιξη στην Αργεντινή μετράει 23 εμφανίσεις, με έξι γκολ και μια ασίστ.