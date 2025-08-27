Παναθηναϊκός: Τα πανό που η UEFA απαγόρευσε στην Σάμσουνσπορ
Η Σάμσουνσπορ υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης τον Παναθηναϊκό (28/8, 20:00) για τη ρεβάνς των play-offs του Europa League.
Μερικές ώρες πριν από το ραντεβού των δύο ομάδων, οι υπεύθυνοι της UEFA απαγόρευσαν στην τουρκική ομάδα να αναρτήσει στο γήπεδο δύο πανό που ετοίμαζαν οι οπαδοί της.
Το ένα απεικόνιζε τα μάτια του Κεμάλ Ατατούρκ, ενώ το άλλο τον Μωάμεθ τον Πορθητή. Αμφότερα «κόπηκαν» από την UEFA.
Δείτε τα πανό:
Samsunspor taraftarlarının Panathinaikos maçı için hazırladığı 2 pankarta, UEFA tarafından izin verilmedi. pic.twitter.com/YyT3FQ2RdN— Neden TT oldu? (@nedenttoldu) August 27, 2025
