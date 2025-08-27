Παναθηναϊκός: Τα πανό που η UEFA απαγόρευσε στην Σάμσουνσπορ

Newsroom
Παναθηναϊκός, Σαμσουνσπόρ

bet365

Αυτά είναι τα δύο πανό που η UEFA απαγόρευσε να αναρτηθούν από τους οπαδούς της Σάμσουνσπορ στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για το Europa League.

Η Σάμσουνσπορ υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης τον Παναθηναϊκό (28/8, 20:00) για τη ρεβάνς των play-offs του Europa League.

Μερικές ώρες πριν από το ραντεβού των δύο ομάδων, οι υπεύθυνοι της UEFA απαγόρευσαν στην τουρκική ομάδα να αναρτήσει στο γήπεδο δύο πανό που ετοίμαζαν οι οπαδοί της.

Το ένα απεικόνιζε τα μάτια του Κεμάλ Ατατούρκ, ενώ το άλλο τον Μωάμεθ τον Πορθητή. Αμφότερα «κόπηκαν» από την UEFA.

Δείτε τα πανό:

 
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROPA LEAGUE Τελευταία Νέα