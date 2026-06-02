Παναθηναϊκός: Άγγιξε τα 15.000 μέλη τη φετινή σεζόν
Σε μια ιστορική επίδοση έφτασε τη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε (2025-2026) ο Παναθηναϊκός, όσον αφορά τις νέες εγγραφές μελών.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, σχεδόν 15.000 νέα άτομα μπήκαν στην «πράσινη» οικογένεια, το διάστημα από 31 Μαϊου 2025 μέχρι και χθες, 1η Ιουνίου του 2026.
Για την ακρίβεια, 14.908 άνθρωποι έγιναν μέλη του «Τριφυλλιού», αριθμός που συγκαταλέγεται σε μια από τις καλύτερες επιδόσεις στην ιστορία του συλλόγου.
