Μία Ελληνίδα από τη Νέα Καρβάλη κάλεσε στον Πόντο για να δει το ματς της Σαμσούνσπορ με τον Παναθηναϊκό αντιπρόεδρος τουρκικού κόμματος.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη τη Σαμσουνσπόρ στο στάδιο «19 Μαϊου», στη ρεβάνς της νίκης του με 2-1 στο ΟΑΚΑ με στόχο φυσικά την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Για τη Σαμσουνσπόρ είναι ένα ιστορικό ματς. Θα είναι το πρώτο της ευρωπαϊκό σε αυτό το επίπεδο εντός έδρας, αφού μέχρι τώρα είχε πάρει μέρος μόνο στο Ιντερτότο. Το γήπεδο χωρητικότητας 33.000 θεατών θα είναι κατάμεστο, οι οπαδοί της αντιπάλου του Παναθηναϊκού ετοιμάζονται να δημιουργήσουν καυτή ατμόσφαιρα, ενώ η UEFA το έχει χαρακτηρίσει ματς υψηλού κινδύνου.

Στο πρώτο παιχνίδι δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα κι ευχή όλων είναι να μην υπάρξουν παρατράγουδα και την ερχόμενη Πέμπτη, με τον Παναθηναϊκό βέβαια να παίρνει το εισιτήριο για το Europa League.

Ανάμεσα στους θεατές, πάντως, ενδέχεται να είναι και μία Πόντια πρόσφυγας, η κυρία Καλλιόπη, η οποία έχει καταγωγή από τη Μπάφρα, πόλη της περιφέρειας της Σαμσούντας και που κατοικεί πλέον στη Νέα Καρβάλη. Η Ιμρέν Νιλάι Τουφεκσί, αντιπρόεδρος του κόμματος İYİ (Καλό κόμμα) και πρόεδρος του Ιδρύματος Τουφεκσί (κάτι σαν ΜΚΟ), κάλεσε την κυρία Καλλιόπη στο γήπεδο και την αποκάλεσε θεία. Εμφάνισε ένα βίντεο με την Ελληνίδα να μιλάει για τη Σαμσούντα και στην ανάρτησή της τόνισε ότι η κυρία Καλλιόπη μετανάστευσε από τη Μπάφρα, ενώ η ίδια δήλωσε κόρη προσφύγων...

Μόνο μετανάστες βέβαια δεν ήταν οι Πόντιοι και οι Έλληνες που ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές εστίες. Η ίδια μάλιστα σε ανάρτησή της από το ΟΑΚΑ, όπου βρέθηκε στα επίσημα και φορούσε την «επίμαχη» μπλε φανέλα με τον Κεμάλ Ατατούρκ, έλεγε «οι στρατιώτες του Κεμάλ ήρθαν στην Αθήνα»...

Σε κάθε περίπτωση, ο αθλητισμός ενώνει και η Ιμρέν κάλεσε την κυρία Καλλιόπη, την οποία αποκάλεσε θεία, στη ρεβάνς. Αναλυτικά όσα έγραψε στην ανάρτησή της:

«Μεγάλοι φίλαθλοι της Σαμσουνσπόρ! Έχουμε καλά νέα για εσάς...

Όταν είδα το βίντεο της θείας Καλλιόπης από τη Μπάφρα, που μετανάστευσε από τη Σαμψούντα στην Ελλάδα, συγκινήθηκα βαθιά από τη νοσταλγία της για την πατρίδα και την αγάπη της για τη Σαμσουνσπόρ.

Κι εγώ είμαι κόρη προσφύγων... Οι πρόγονοί μας έζησαν τον πόνο του διαχωρισμού λόγω εθνικότητας, θρησκείας και δόγματος. Όλη μου η προσπάθεια είναι να μην ξαναζήσει κανείς σε αυτά τα χώματα τον ίδιο πόνο.

Με τη βοήθεια του κυρίου Σονέρ Χοσόγλου, καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή με τη θεία Καλλιόπη. Την καλέσαμε στη Σαμψούντα. Ελπίζουμε να παρακολουθήσουμε μαζί τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Ευχαριστώ τον κύριο Σονέρ Χοσόγλου που έγινε η αφορμή γι’ αυτή τη συνάντηση.

Είμαι βέβαιη ότι ο λαός της Σαμψούντας θα αγκαλιάσει τη θεία Καλλιόπη, δείχνοντας το καλύτερο παράδειγμα της τουρκικής φιλοξενίας».

Η ανάρτηση και το βίντεο της κυρίας Καλλιόπης