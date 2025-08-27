Ο νεαρός μεσοεπιθετικός από τη Γκάμπια αποτελεί μία κίνηση επένδυσης αλλά και ουσίας για τον Ολυμπιακό και πάντα με γνώμονα την παράμετρο του Copa Africa.

Ο Αμπντουλί Μανέ αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο οποίος τον έφερε στην Ελλάδα με την προοπτική να ενταχθεί σε αυτόν τον Γενάρη με ένα συμβόλαιο έως το 2030. Η μετακίνηση του από τη Μιάλμπι προς τον Ολυμπιακό σύμφωνα με τις σουηδικές πηγές θα φτάσει στα 3.5 εκατ. ευρώ σε επίπεδο κόστους και θα αποτελέσει τη Νο1 πώληση ever για τη σουδική ομάδα.

Η προηγούμενη τοπ μεταγραφή της - από πλευράς εσόδων - ήταν του Νίκλας Ρεκιάερ στη Νόρτζελαντ έναντι του ποσού του 1.8 εκατ. ευρώ. Υπάρχει όμως και ένα έξτρα στοιχείο για τον Αμπντουλί Μανέ, που παίζει σε όλες τις θέσεις της επίθεσης και συνδυάζει προοπτική (επένδυση για το μέλλον) αλλά και ουσία ως προς το τι μπορεί να δώσει αγωνιστικά. Η Γκάμπια, η χώρα του, δεν θα μετάσχει στο Copa Africa. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως θα είναι διαθέσιμος για τους Πειραιώτες σε ένα διάστημα που θα έχουν off ένα επιθετικό τους... υπερόπλο, τον Ελ Καμπί.

Θυμίζουμε τους ομίλους του Copa Africa (όπου αναμένεται να βρεθεί ο βασικός φορ του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Καμπί):

Πρώτος όμιλος: Μαρόκο, Μάλι, Ζάμπια και Κομόρες

Δεύτερος όμιλος: Αίγυπτος, Νότια Αφρική, Ανγκόλα και Ζιμπάμπουε

Τρίτος όμιλος: Νιγηρία, Τυνησία, Ουγκάντα και Τανζανία

Τέταρτος όμιλος: Σενεγάλη, Κονγκό, Μπενίν και Μποτσουάνα

Πέμπτος όμιλος: Αλγερία, Μπουρκίνα Φάσο, Γουϊνέα και Σουδάν

Έκτος όμιλος: Ακτή Ελεφαντοστού, Καμερούν, Γκαμπόν και Μοζαμβίκη