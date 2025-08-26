Ο Αμπντουλί Μανέ ήρθε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό.

Το μεσημέρι της Τρίτης (26/08) ο Αμπντουλί Μανέ έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» για λογαριασμό του Ολυμπιακού, με την μετακίνησή του στους «ερυθρολεύκους» να σφραγίζεται τώρα, αλλά να υλοποιείται τον Ιανουάριο.

Ο 20χρονος επιθετικός, που παίζει και στα πλάγια, θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις κι αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και θα επιστρέψει στην Σουηδία για να βοηθήσει την Μιάλμπι να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλήματος.

Αυτός ήταν και ο λόγος που το κλαμπ από την χώρα της Σκανδιναβίας δεν ήθελε να αφήσει τον παίκτη να έρθει από τώρα στον Ολυμπιακό. Ο Μανέ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών με τους «ερυθρολεύκους».

Την τρέχουσα σεζόν εκείνος μετράει 21 συμμετοχές, κατά τις οποίες έχει σκοράρει επτά γκολ και τρεις ασίστ σε περισσότερα από 1.600 λεπτά συμμετοχής.

Κατά την άφιξή του ο Αμπντουλί Μανέ έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις:

Για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και είμαι ενθουσιασμένος».

Για τη συμμετοχή στο Champions League:

«Η συμμετοχή στο Champions League είναι ένα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα. Πραγματικά, το ονειρεύομαι από παιδί. Θα είναι ένα μεγάλο βήμα για εμένα».

Για όσα γνωρίζει για τους οπαδούς του Ολυμπιακού:

«Έχω δει βίντεο από τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο YouTube, είναι τόσο τρελοί… Είμαι ενθουσιασμένος».

Για το αν υπήρχαν επαφές με τον Ολυμπιακό πριν από το φετινό καλοκαίρι:

«Ναι, υπήρχαν επαφές με τον Ολυμπιακό από πέρυσι, όταν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα».