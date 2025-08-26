Ο προπονητής της Μιάλμπι στο Gazzetta για τον Μανέ: «Ταχύς, τεχνίτης, δουλευταράς, αξίζει μία ευκαιρία στον Ολυμπιακό»

Ο Αμπντουλί Μανέ είναι έτοιμος να ντυθεί στα «ερυθρόλευκα» για χάρη του Ολυμπιακού και το Gazzetta βρήκε τον προπονητή της Μιάλμπι, Άντερς Τόρστενσον οποίος σκιαγράφισε τον 20χρονο μεσοεπιθετικό.

Η Μιάλμπι είναι έτοιμη να... τρελάνει την Σουηδία καθώς είναι πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα και οδεύει ολοταχώς για τον πρώτο τίτλο στην ιστορία της. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που ο Ολυμπιακός θα πρέπει να περιμένει μέχρι τον Γενάρη για να δει τον Αμπντουλί Μανέ στα... ερυθρόλευκα.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κλαμπ σε αυτή την κούρσα καθώς μετράει επτά γκολ και τρεις ασίστ σε 20 παιχνίδια πρωταθλήματος, φέρνοντας πολλούς μνηστήρες στο «κατώφλι» του αλλά τους Πειραιώτες να βγαίνουν νικητές σε αυτή τη διεκδίκηση.

Ο ίδιος πάτησε σε ελληνικό έδαφος το μεσημέρι της Τρίτης (26/08) ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο ενώ στη συνέχεια θα επιστρέψει στη Σουηδία για να ενσωματωθεί ξανά στη Μιάλμπι.

Το Gazzetta εντόπισε τον προπονητή των Σουηδών, Άντερς Τόρστενσον και εκείνος έδωσε στο... πιάτο τον διεθνή ποδοσφαιριστή, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά του αλλά την εξέλιξη που έχει δείξει.

Αναλυτικά όσα είπε για τον Μανέ:

«Είναι ένας πολύ νέος και ταλαντούχος παίκτης, με κορυφαία χαρακτηριστικά, την ταχύτητα και τον χειρισμό της μπάλας. Έχει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση.



Επίσης έχει τεράστια βελτίωση στο αμυντικό παιχνίδι και πλέον βοηθάει και σε αυτό το κομμάτι, κάτι που είναι σημαντικό για το τρανζίσιον.

Είναι ένας παίκτης που υπηρετεί το πλάνο του προπονητή και δουλεύει ως επαγγελματίας. Επίσης είναι ένα πολύ καλό και ταπεινό παιδί που μπορεί να κερδίσει την εκτίμηση όλων.

Η καλύτερη θέση του θεωρώ πώς είναι πίσω από τον φορ. Είτε ως 10άρι, είτε ως ψευτοεννιάρι και να πιέζει μαζί με τον φορ. Δεν ξέρω στον Ολυμπιακό πώς θα τα πάει αλλά δεν αμφιβάλλω για το ταλέντο του.

Είναι ένας παίκτης που έχει εξελιχθεί πολύ μαζί μας και αξίζει μια ευκαιρία σε έναν μεγαλύτερο σύλλογο. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του από την πλευρά μου και ξέρω ότι θα τα πάει πολύ καλά και μακριά από τις συμβουλές μου».