Αμπντουλί Μανέ: Ποιος είναι ο 20χρονος εξτρέμ που φέρνει ο Ολυμπιακός (vid)

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον Αμπντουλί Μανέ, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό.

Ο Αμπντουλί Μανέ είναι προ των πυλών του Ολυμπιακού, καθώς μέσα στην εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους» που θα ενεργοποιηθεί με την έλευση του νέου έτους...

Βλέπετε, η Μιαλμπι στην οποία ανήκει δεν ήθελε να τον χάσει από το έμψυχο δυναμικό της, καθώς μετά από 20 αγωνιστικές βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος Σουηδίας και ενδεχόμενη αποχώρησή του θα αποτελούσε ισχυρό πλήγμα στην προσπάθεια που κάνει να κατακτήσει τον τίτλο.

Ποιος είναι ο Αμπντουλί Μανέ

Ο Αμπντουλί Μανέ γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2004 στην Τούτζερεγκ, μια μικρή πόλη της Γκάμπια όπου έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο του ποδοσφαίρου, ξεχωρίζοντας για την ταχύτητα και τις επιθετικές του ικανότητες. Με την Wallidan FC, μια από τις πιο ιστορικές ομάδες της χώρας, κατέκτησε το Κύπελλο το 2022 και άρχισε να τραβάει την προσοχή των Ευρωπαίων σκάουτερ...

Έτσι, τον Ιανουάριο του 2024 ταξίδεψε στη Σουηδία για δοκιμαστικά στη Μιαλμπι, στην οποία χρειάστηκε μόλις τέσσερις ημέρες για να πείσει τους ανθρώπους της ομάδας να του προσφέρουν συμβόλαιο. Το άλμα ήταν τεράστιο: από τα γήπεδα της Αφρικής στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Allsvenskan, όμως ο Μανέ δεν έδειξε να φοβάται.

Η εκτόξευση στη Μιέλμπι

Η πρώτη του συμμετοχή ήρθε το καλοκαίρι του 2024, σε παιχνίδι απέναντι στη Μάλμε, και λίγους μήνες αργότερα σημείωσε το πρώτο του εντυπωσιακό γκολ απέναντι στην Κάλμαρ. Σταδιακά καθιερώθηκε στη βασική ενδεκάδα και άρχισε να τραβάει πάνω του τα βλέμματα. Η φετινή σεζόν ήταν η πραγματική του εκτόξευση: σε 20 συμμετοχές έχει 6 γκολ και 3 ασίστ, νούμερα εξαιρετικά για έναν παίκτη που διανύει μόλις την πρώτη του πλήρη χρονιά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Το highlight του ήταν το χατ-τρικ που σημείωσε τον Απρίλιο του 2025 απέναντι στη Ντέγκερφορς, με τον Μανέ να πανηγυρίζει με πάθος μπροστά στους οπαδούς της ομάδας του.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, η απόδοσή του άρχισε να τραβάει εκ νέου τα βλέμματα αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων, όπως η Γουλβς, η Μπράιτον, η Μάιντζ και φυσικά ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατάφερε να βγει νικητής στη μάχη για την απόκτησή του.

Τα χαρακτηριστικά του Μανέ

Με ύψος 1,79 μ. και δυνατά αθλητικά χαρακτηριστικά, ο Μανέ συνδυάζει εκρηκτική ταχύτητα με καλή τεχνική. Αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, αλλά μπορεί να παίξει και σε άλλες θέσεις, καθώς στη Μιέλμπι έχει χρησιμοποιηθεί ως αριστερό χαφ, επιθετικός, αλλά και ως «10άρι». Κάτι που σημαίνει ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ θα έχει ένα πολυεργαλείο στη διάθεσή του.

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα αναφέρουν στη Σουηδία, ο 20χρονος εξτρέμ, εκτός από ταχύτητα, έχει και καλή αίσθηση του χώρου, γνωρίζοντας πώς να παίζει με πλάτη, αλλά και πότε πρέπει να συγκλίνει προς την περιοχή.

Η συμφωνία με τον Ολυμπιακό

Όταν τον Ιανουάριο ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο που θα υπογράψει με τον Ολυμπιακό, η σουηδική ομάδα θα βάλει στα ταμεία της ένα ποσό που θα αγγίζει περίπου τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά τη διάρκεια του συμβολαίου του; Αυτό θα είναι μέχρι το 2030.