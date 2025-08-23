Ο Ολυμπιακός «τρέχει» για τον Τάλις από την Παλμέιρας, με πρόταση 6,5 εκατ. ευρώ και 25% μεταπώλησης που πλησιάζει σε συμφωνία, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα από τη Βραζιλία.

Ο Ολυμπιακός τρέχει να κλείσει γρήγορα τις μεταγραφικές του υποθέσεις και το όνομα του Τάλις από την Παλμέιρας «παίζει» δυνατά στο λιμάνι. Το βραζιλιάνικο Ge έφερε στο φως ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη καταθέσει πρόταση 6,5 εκατομμυρίων ευρώ με το 25% ποσοστό μεταπώλησης για τον 20χρονο επιθετικό, και όλα δείχνουν πως η συμφωνία είναι κοντά στο φινάλε.

Παράλληλα, οι Πειραιώτες κοιτούν και τον 19χρονο στόπερ Λουίς Μπενεντέτι, επίσης από την Παλμέιρας, αλλά εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, καθώς οι Βραζιλιάνοι δεν φαίνεται να θέλουν να δώσουν κι άλλους παίκτες, τουλάχιστον προς το παρόν.

Στο μεταξύ, το ρεπορτάζ ξεκαθαρίζει πως αν η συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τον Τάλις δεν προχωρήσει μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου, ο νεαρός θα παραμείνει στην Παλμέιρας, με τη διοίκηση να κρατάει κλειστά τα χαρτιά της όσον αφορά άλλες αποχωρήσεις για τη φετινή σεζόν.

Να θυμίσουμε πως τη σεζόν 2024-2025 έχει 7 γκολ σε 21 αγώνες και ανήκει στην Παλμέιρας. Ο Βραζιλιάνος είναι αριστεροπόδαρος και έχει παίξει και στα άκρα και ως δεκάρι αλλά και ως κρυφός κυνηγός.