Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία... ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 20χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού, Ενρίκε Τάλις, που θα υπογράψει ως το 2030.

Πολύ γρήγορα έτρεξαν οι εξελίξεις στην υπόθεση του επιθετικού της Παλμέιρας Τάλις με τον Ολυμπιακό. Το όνομα του 20χρονου Βραζιλιάνου φορ βγήκε μόλις χθες στην δημοσιότητα και οι Πειραιώτες μπόρεσαν πολύ γρήγορα να φτάσουν σε συμφωνία για την απόκτησή του.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να γεφυρώσουν την διαφορά που εμφανίστηκε να υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών, πληρώνοντας ένα πολύ καλό ποσό στον βραζιλιάνικο σύλλογο και αφήνοντάς του κι ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό μεταπώλησης.

Πλέον, όλα είναι έτοιμα και το μόνο που μένει είναι ο Τάλις να βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, που θα έχει διάρκεια πέντε ετών.

Ο 20χρονος φορ έχει πραγματοποιήσει 21 συμμετοχές με την Παλμέιρας (μεγάλη και μικρή ομάδα) την τρέχουσα σεζόν έχοντας σκοράρει επτά γκολ, τα δύο με την ανδρική ομάδα.