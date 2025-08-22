Δημοσίευμα από τη Βραζιλία έφερε στο προσκήνιο ένα νέο όνομα για τη θέση του κεντρικού αμυντικού στον Ολυμπιακό. Πρόκειται για τον Λουίς Μπενεντέτι της Παλμέιρας.

Δημοσίευμα του ESPN της Βραζιλίας συνδέει ένα νέο όνομα με τον Ολυμπιακό. Πρόκεται για τον 19χρονο κεντρικό αμυντικό της Παλμέιρας, Λουίς Μπενεντέτι, ο οποίος φαίνεται να μπήκε στη λίστα των Ερυθρολεύκων τις τελευταίες ώρες.

Ο Μπενεντέτι ανήκει στην Παλμέιρας από το 2022, είναι αριστεροπόδαρος και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, όπως σημειώνει η ίδια πηγή. Στον σύλλογο τον εκτιμούν ιδιαίτερα για την ποιότητά του, ενώ ξεχωρίζει για την ικανότητά του στις εναέριες μονομαχίες, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Από την πλευρά τους, οι Βραζιλιάνοι αναφέρουν ότι ο παίκτης έχει απασχολήσει καθώς δεν προχωράει η υπόθεση του Γκουστάβο Μάνσα, που παρουσιάζει επιπλοκές.

