Ολυμπιακός, μεταγραφές: Στη λίστα του ο 19χρονος Λουίς Μπενεντέτι, σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους
Δημοσίευμα του ESPN της Βραζιλίας συνδέει ένα νέο όνομα με τον Ολυμπιακό. Πρόκεται για τον 19χρονο κεντρικό αμυντικό της Παλμέιρας, Λουίς Μπενεντέτι, ο οποίος φαίνεται να μπήκε στη λίστα των Ερυθρολεύκων τις τελευταίες ώρες.
Ο Μπενεντέτι ανήκει στην Παλμέιρας από το 2022, είναι αριστεροπόδαρος και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, όπως σημειώνει η ίδια πηγή. Στον σύλλογο τον εκτιμούν ιδιαίτερα για την ποιότητά του, ενώ ξεχωρίζει για την ικανότητά του στις εναέριες μονομαχίες, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.
Από την πλευρά τους, οι Βραζιλιάνοι αναφέρουν ότι ο παίκτης έχει απασχολήσει καθώς δεν προχωράει η υπόθεση του Γκουστάβο Μάνσα, που παρουσιάζει επιπλοκές.
Αναλυτικά όσα γράφουν στο ρεπορτάζ τους:
«Ο Λουίς Μπενεντέτι μπήκε στο ραντάρ του Ολυμπιακού, της ομάδας του Έλληνα δισεκατομμυριούχου Ευάγγελου Μαρινάκη, μετά τις δυσκολίες που προέκυψαν στη μετακίνηση του στόπερ Γκουστάβο Μάνσα από τη Φορταλέζα.
Η διαπραγμάτευση με τον αμυντικό του ''Λεόν ντο Πίσι'' είχε προχωρήσει αρκετά, όμως πλέον δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί, με νέα ονόματα να εξετάζονται από τον Ολυμπιακό, ανάμεσά τους και ο Μπενεντέτι.
Ο νεαρός αριστεροπόδαρος στόπερ βρίσκεται στην Παλμέιρας από το 2022, έχει ύψος 1,98μ. και θεωρείται ιδιαίτερα υποσχόμενος εντός του συλλόγου»
