Ο Ολυμπιακός ψηφίζει ξανά... Λατινική Αμερική αναμένοντας την υπογραφή του 20χρονου Ενρίκε Τάλις, ο οποίος καταφτάνει στην Ευρώπη για να συνεχίσει μια βαριά κληρονομία.

Πίσω στη Βραζιλία είναι γνωστή ως η «γενιά του ενός δισεκατομμυρίου». Από τις μικρές ηλικίες άλλωστε κουβαλούν μια κληρονομιά για τον σύλλογο. Μια προσδοκία πως είναι γεννημένοι να φέρουν αμύθητα πλούτη στην Παλμέιρας, προσελκύοντας καραβιές εκατομμυρίων από την Ευρώπη. Ο πρώτος που έκανε το μεγάλο βήμα ήταν ο Έντρικ για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Λίγο μετά ακολούθησαν δυο ακόμη πρώην «συμφοιτητές» του. Βίτορ Ρέις και Εστεβάο ξεχώρισαν κι έκαναν το άλμα για τον μαγικό κόσμο της Premier League: ο πρώτος για τη Μάντσεστερ Σίτι κι ο δεύτερος για την παγκόσμια πρωταθλήτρια, Τσέλσι.

Τα κέρδη που έφεραν ξεπέρασαν αθροιστικά τα 100 εκατομμύρια ευρώ για την Παλμέιρας μέσα σε δυο καλοκαίρια. Αλλά το κοντέρ φαίνεται πως θα συνεχίσει να γράφει... Οι τρεις τους άλλωστε δεν είναι οι μόνοι που ανήκουν σε αυτή τη χαρισματική γενιά που σάρωσε τα προηγούμενα χρόνια στις μικρές ηλικίες. Στη «γενιά του δισεκατομμυρίου», ως ανθός της περίφημης «Basa» - των ακαδημιών της Παλμέιρας - καλλιεργήθηκε κι ακόμη ένα ταλέντο που βαδίζει προς τα δικά μας μέρη.

Ο Ενρίκε Τάλις αναμένεται να αποτελέσει τη νεότερη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Και παράλληλα τον τελευταίο «πτυχιούχο» της πιο υποσχόμενης γενιάς της «Basa». Σε αντίθεση ωστόσο με τους πρώην συμπαίκτες του, ο Τάλις κάνει μια μετακίνηση πιο... στρατηγική. Δεν θαμπώνεται από την «γκλαμουριά». Αποφεύγει το πανέμορφο χάος της Premier League. Και παίρνει μια μεταγραφή με φόντο το παρόν, αλλά (κυρίως) το μέλλον. Με τη φιλοδοξία πως το επόμενο άλμα θα γίνει την πιο κατάλληλη στιγμή...

Ωδή στην Ισπανία για τον «νέο Έντρικ»

Μιλάμε άλλωστε για έναν επιθετικό που ακόμα προσπαθεί να «ακονίσει» τα πιο δυνατά στοιχεία του παιχνιδιού του. Καραβιές Βραζιλιάνων άλλωστε μπορεί να καταφτάνουν στην Ευρώπη ως οι νέοι επόμενοι αστέρες, όμως δεν παύουν αποτελούν «ακατέργαστα» διαμάντια που χρειάζεται να σμιλευθούν ακόμα στο ευρωπαϊκό στυλ. Στον Ολυμπιακό ο Τάλις θα έχει την ευκαιρία να σουλουπώσει τις αδυναμίες του και να ενισχύσει ένα προφίλ που δύσκολα συναντάται σε τέτοιες ηλικίες.

Μόλις στα 20 του χρόνια ο νεαρός φορ έχει δοκιμάσει σχεδόν όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής. Αριστεροπόδαρος, γνωστός για την τεχνική, την πάσα και την εκτελεστική του δεινότητα, ο Τέλις βλέπει τον κόσμο από τα 184 εκατοστά και διαθέτει ένα ποδοσφαιρικό πακέτο χωρίς χτυπητές αδυναμίες. Το μόνο που τού λείπει σε αυτή τη φάση της καριέρας του είναι φυσικά η εμπειρία, οι παραστάσεις, τα γαλόνια στους ώμους του που θα τον ανεβάσουν στο επόμενο επίπεδο.

Ξεκίνησε στις ακαδημίες ως μεσοεπιθετικός, όμως αργότερα η όσφρησή του για το γκολ τον μετέτρεψε σε καθαρό «εννιάρι», μια θέση στην οποία καθιερώθηκε κατά την παρουσία του στην U-20 της Παλμέιρας. Με τους νέους έσπασε όλα τα κοντέρ σημειώνοντας 32 γκολ σε 45 συμμετοχές το 2024, αριθμοί που του χάρισαν και τον τίτλου του κορυφαίου σκόρερ του πρωταθλήματος στην κατηγορία.

Γκολ του Thalys · Palmeiras Συνολικά γκολ του Thalys ανά σεζόν με την Palmeiras (U-17, U-20, Α' ομάδα).

Οι συγκρίσεις λοιπόν με τον... προκάτοχό του, το μεγαλύτερο «διαμάντι» που έχει βγάλει η Παλμέιρας τα τελευταία χρόνια μάλλον ήταν αναπόφευκτες. «Η Παλμέιρας τρίβει τα χέρια της για τον νέο Έντρικ» έγραψε η ισπανική «AS» τον Φεβρουάριο του 2024, όταν έφτασαν πληροφορίες στα χέρια της πως ο Τάλις είχε πρόταση από ομάδα της Ιταλίας. Για τον ίδιο ωστόσο και την βραζιλιάνικη ομάδα, ήταν ακόμα πολύ πρώιμο ένα υπερατλαντικό ταξίδι...

Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους και Γιουνάιτεντ στο κατόπι του

«Έχει όλα τα στοιχεία για να μας βοηθήσει, αλλά δεν μου αρέσει να βάζω τέτοια πίεση στον παίκτη. Του ζητώ να απολαμβάνει το παιχνίδι και να δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Με εντυπωσιάζει η ωριμότητά του. Έχει εντυπωσιακούς αριθμούς στην U-20, αλλά όλα εξαρτώνται από τον χρόνο του Θεού. Συχνά οι ποδοσφαιριστές δεν “γεννιούνται” τη στιγμή που εμείς περιμένουμε.

Δεν μπορώ να δημιουργώ προσδοκίες ότι θα είναι πάντα ίδιες, όπως με τους Έντρικ, Εστεβάο ή Βίτορ Ρέις γιατί αυτό δεν γίνεται. Μακάρι να έμεναν όλοι, θα είχαμε μια σπουδαία ομάδα. Το θέμα είναι να τους διδάσκουμε, να τους διορθώνουμε, να τους ενθαρρύνουμε. Τα υπόλοιπα εξαρτώνται από αυτούς» ήταν η ανάλυση που είχε δώσει ο προπονητής της Παλμείρας και πρώην του ΠΑΟΚ, Αμπέλ Φερέιρα, για τις δεξιότητες και το «ταβάνι» του Τάλις.

Και πράγματι, τα λόγια του αποδείχθηκαν προφητικά. Τους προηγούμενους μήνες άλλωστε το όνομα του Βραζιλιάνου μπορεί να συνδέθηκε με τεράστια μεγέθη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως οι Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως ο 20χρονος ακολούθησε μια διαφορετική οδό. Αφού κατάφερε να κάνει το επόμενο βήμα και με τη φανέλα της πρώτης ομάδας, πετυχαίνοντας φέτος δυο γκολ σε 11 συμμετοχές, ο Τάλις αποφάσισε να κάνει πιο ομαλή την μετάβασή του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Τα μεγαθήρια μπορεί να του χτύπησαν την πόρτα, όμως εκείνος αποφάσισε να ακολουθήσει μια πιο ορθολογική διαδρομή. Από διαμάντι των ακαδημιών σε μέλος της πρώτης ομάδας κι από εκεί σε έναν σύλλογο της Ευρώπης μπορεί να βρει αγωνιστικά λεπτά, ρυθμό κι ευκαιρίες, μέχρι το επόμενο μεγάλο άλμα. Κι ο Ολυμπιακός, ως μέλος της League Phase του Champions League, ήταν εκεί για να του προσφέρει όλα τα παραπάνω. Είναι τώρα στο χέρι του να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη....