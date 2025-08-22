Η ενίσχυση της ΑΕΛ Novibet συνεχίζεται με τους «βυσσινί» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 31χρονου τερματοφύλακα, Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου.

Άμεση ήταν η αντίδραση της ΑΕΛ Novibet μετά το ναυάγιο με τον Σωκράτη Διούδη. Οι «βυσσινί» από την στιγμή που ξεκαθάρισαν πως δεν θα μπορούσαν να περιμένουν άλλο τον έμπειρο τερματοφύλακα βρήκαν τον αντικαταστάτη του. Αυτός είναι ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος ο οποίος από σήμερα είναι και τυπικά κάτοικος Λάρισας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου για τον επόμενο χρόνο.

Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, γεννημένος στις 18 Αυγούστου 1994 (31 ετών), στην Αθήνα, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τον Παναθηναϊκό (2013/16), ως μέλος της πρώτης ομάδας, κερδίζοντας το Κύπελλο Ελλάδας 2013/14, χωρίς όμως καταγεγραμμένες συμμετοχές εκείνης της περιόδου.

Στη συνέχεια συνέχισε την καριέρα του σε Άρη, Απόλλωνα Σμύρνης, Ιωνικό και Κηφισιά (πρωταθλητής Super League 2 2022/23), προτού μεταγραφεί στον Ολυμπιακό (νταμπλούχος Ελλάδας 2024/25) τον Ιούλιο του 2024, υπογράφοντας συμβόλαιο δύο ετών.ον.

Ο συνολικός απολογισμός του Αναγνωστόπουλου περιλαμβάνει 87 συμμετοχές στη Super League 2 και 31 στη Super League 1 και 13 στο Κύπελλο Ελλάδας.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της ΑΕΛ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα μας».