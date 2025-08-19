Ο έμπειρος και διεθνής γκολκίπερ δεν απέστειλε το συμβόλαιό του υπογεγραμμένο όπως είχε συμφωνηθεί και η ΑΕΛ Novibet θα στραφεί σε άλλον γκολκίπερ.

Ο Διούδης και η ΑΕΛ Novibet δεν θα πορευθούν τελικώς μαζί για τη νέα χρονιά. Η πλευρά του παίκτη αλλά και ο ίδιος ο Διούδης δεν απέστειλαν το συμβόλαιό του υπογεγραμμένο, όπως προέβλεπε η συμφωνία και η διαρκής αναβλητικότητα και αργοπορία οδήγησε εν τέλει στην ομάδα του κάμπου στο να κοιτάζει πλέον άλλες λύσεις. Έτσι η μεταγραφή αυτή χάλασε.