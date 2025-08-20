ΑΕΛ Novibet: Παίρνουν Αναγνωστόπουλο οι «βυσσινί»
Δεν πέρασαν παρά λίγες ώρες και η ΑΕΛ Novibet βρήκε τον αντικαταστάτη του Σωκράτη Διούδη. Οι Θεσσαλοί είχαν ουσιαστικά συμφωνήσει με τον έμπειρο τερματοφύλακα, αλλά η πλευρά του παίκτη δεν έστελνε το συμβόλαιο με συνέπεια οι «βυσσινί» να σταματήσουν κάθε άλλη προσπάθεια. Μπορεί ο Διούδης να μην αποκτήθηκε, αλλά η ομάδα του Γιώργου Πετράκη κινήθηκε αστραπιαία και πλέον βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου.
Ο 31χρονος έχει ειδοποιηθεί από τον Ολυμπιακό πως δεν υπολογίζεται και με δεδομένο πως το συμβόλαιό του λήγει σε ένα χρόνο, εκτός εξαιρετικού απροόπτου οι Πειραιώτες θα τον αφήσουν ελεύθερο. Στην ΑΕΛ άλλωστε έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να πάρουν δανεικό από ελληνική ομάδα.
Με το που μείνει ελεύθερος οι Θεσσαλοί αναμένεται να ανακοινώσουν την απόκτηση του Αναγνωστόπουλου που ξεκίνησε την καριέρα του στον Παναθηναϊκό χωρίς να έχει συμμετοχή με τους «πράσινους», έπαιξε στην συνέχεια στον Άρη, στον Απόλλωνα Σμύρνης, στον Ιωνικό και την Κηφισιά με την οποία είχε και 69 συμμετοχές. Από πέρσι ήταν στην τριάδα των τερματοφυλάκων του Ολυμπιακού χωρίς όμως να παίξει σε κάποιο παιχνίδι.
Με το που θα τελειώσει και η υπόθεση του τερματοφύλακα το βάρος θα πέσει στην απόκτηση και ενός ακόμα επιθετικού που αναμένεται να ολοκληρώσει και τις φετινές καλοκαιρινές μεταγραφικές κινήσει της ΑΕΛ Novibet.
