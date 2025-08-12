Τεττέη στο Gazzetta: «Γύρισα σπίτι μου, να αποδείξουμε πως η Κηφισιά δεν είναι το φαβορί για υποβιβασμό»

Ο Ανδράς Τεττέη μίλησε στο Gazzetta για την επιστροφή του στην Κηφισιά μετά το πέρασμα του από τον Παναιτωλικό και έστειλε το μήνυμα του για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η Κηφισιά ένα χρόνο μετά τον υποβιβασμό πανηγύρισε την άμεση επάνοδο της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και μαζί της γύρισε και ο Ανδρέας Τεττέη. O 24χρονος επιθετικός στο πρώτο μισό της περασμένης σεζόν έκανε τη διαφορά στη Super League 2, όντας πρωταγωνιστής στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, έχοντας 8 γκολ και 4 ασίστ σε 15 εμφανίσεις.

Στο δεύτερο μισό ο Έλληνας με ρίζες από την Γκάνα φορ παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Παναιτωλικό, παρά το γεγονός πως η «μάχη» της ομάδας των Βορείων Προαστίων με την Καλαμάτα για την άνοδο ήταν σε... τεντωμένο σχοινί. O ισχυρός άνδρας του κλαμπ και πνευματικός του πατέρας του Ανδρέα, Χρήστος Πρίτσας, δεν θα έμπαινε ποτέ εμπόδιο σε ένα δικό του παιδί και ειδικά με την προσφορά του Ανδρέα, ο οποίος είχε την ευκαιρία να παίξει ξανά στη Stoiximan Super League και μάλιστα για ένα σύλλογο, όπως τα Καναρίνια.

Ο Τεττέη ξεχώρισε με τα κιτρινομπλέ, υπό τις οδηγίες του Γιάννη Πετράκη, καθώς μέτρησε 13 εμφανίσεις, με 2 γκολ και 3 ασίστ. Βέβαια ακόμα και ως μέλος του Παναιτωλικού δεν έμεινε μακριά από την «οικογένεια» του, καθώς βρέθηκε στους εκτός έδρας θριάμβους σε Νέα Σμύρνη και Καλαμάτα.

Από τη στιγμή που η Κηφισιά πέτυχε το στόχο της επιστροφής στα «σαλόνια» οι τρεις πλευρές κάθισαν στο τραπέζι και κατέληξαν στην απόφαση ο 24χρονος φορ να επιστρέψει στο «σπίτι» του, όντας αρχηγός της ομάδας των Βορείων Προαστίων και βασικός στην κορυφή της επίθεσης της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο.

Μετά το φιλικό με τον Αστέρα AKTOR ο Τεττέη μίλησε στο Gazzetta για την επιστροφή του στην ομάδα της καρδιάς του, μίλησε με τα καλύτερα λόγια τον Παναιτωλικό και τον διοικητικό του ηγέτη, Φώτη Κωστούλα, ενώ τόνισε πως η ομάδα μπορεί να κάνει κάτι ξεχωριστό την τρέχουσα σεζόν.

«Γύρισα στην ομάδα που αγαπώ, μπρούμε να πετύχουμε κάτι ξεχωριστό»

Aνδρέα, μετά από έξι μήνες στον Παναιτωλικό, γύρισες στην Κηφισιά. Θα είσαι ο αρχηγός στην επιστροφή της ομάδας στη Super League. Πως νιώθεις για την επιστροφή σου;

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που γύρισα στο "σπίτι" μου, στην ομάδα που αγαπώ, που με ανέδειξε και με στήριξε όχι μόνο ποδοσφαιρικά, αλλά και σε πολλά άλλα επίπεδα.

Πιστεύω ότι η Κηφισιά φέτος μπορεί να κάνει κάτι ξεχωριστό. Αν είμαστε αυτοί που πρέπει, αν ξέρουμε το πλάνο μας και δουλεύουμε σαν ομάδα, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Με τη βοήθεια του Λέτο, που είναι εξαιρετικός σε πολλούς τομείς και μας βοηθάει πολύ, είμαι αισιόδοξος πως θα κάνουμε καλά πράγματα τη φετινή χρονιά».

Πόσο σε βοήθησε η μισή σεζόν που πέρασες στον Παναιτωλικό;

«Με βοήθησε πάρα πολύ. Ο Παναιτωλικός με πίστεψε, με στήριξε και με έκανε να καταλάβω ότι έχω τις δυνατότητες να αγωνιστώ στη Super League και ότι μπορώ να δώσω ακόμα περισσότερα».

«Στον Παναιτωλικό με αγάπησαν και τους αγάπησα, ευχαριστώ Κωστούλα και Μπελεβώνηδες»

Στο τέλος της σεζόν υπήρχε δίλημμα, να μείνεις στον Παναιτωλικό ή να επιστρέψεις στην Κηφισιά. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πάρεις την απόφαση;

«Έγιναν πολλές συζητήσεις και με τον Παναιτωλικό και με την Κηφισιά. Ο Παναιτωλικός ήθελε να μείνω, η Κηφισιά ήθελε να επιστρέψω. Τελικά αποφασίσαμε από κοινού ότι το καλύτερο για όλους ήταν να επιστρέψω στην Κηφισιά. Από την πλευρά της η Κηφισιά δεν είχε πρόβλημα εφόσον επέλεγα να μείνω στον Παναιτωλικό.

Οι σχέσεις ήταν άψογες και με τις δύο πλευρές και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναιτωλικό που με πίστεψε. Ευχαριστώ την ομάδα, τη διοίκηση, τον κύριο Κωστούλα, τους Μπελεβώνηδες, τον κόσμο, τον Μάρκο (Μαρκόφσκι), όλο το staff και τους συμπαίκτες μου. Με στήριξαν όλοι πάρα πολύ. Με αγάπησαν και τους αγάπησα, και σίγουρα θα τους κρατάω πάντα στην καρδιά μου. Ποδόσφαιρο είναι, ποτέ δεν ξέρεις πως τα φέρνει η ζωή, μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να επιστρέψω».

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε, το τελευταίο φιλικό έγινε, και πλέον το επόμενο παιχνίδι είναι επίσημο – για το Κύπελλο, με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Ποιος είναι ο απολογισμός σου για την προετοιμασία;

«Η προετοιμασία πήγε πολύ καλά. Και στο Καρπενήσι και στην Ολλανδία, τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Φτιάχνουμε ακόμα κάποια κάποια μικρά λάθη, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Ετοιμαζόμαστε πολύ σοβαρά για το Κύπελλο, γιατί είναι εξίσου σημαντικό με το πρωτάθλημα. Θα τα δώσουμε όλα για όλα σε πρωτάθλημα και Κύπελλο».

«Το μέλλον του Λέτο θα είναι πολύ λαμπρό»

Έρχεσαι από ένα δυνατό δεύτερο μισό στη Super League με τον Παναιτωλικό, ενώ στο πρώτο μισό έκανες «παπάδες» στη Super League 2. Τι μπορούμε να περιμένουμε από εσένα φέτος;

«Δεν μου αρέσει να λέω τι να περιμένετε από μένα. Εγώ θα μπαίνω στο γήπεδο, θα δίνω το 100% και θα δείχνω τι μπορώ να κάνω».



Ο προσωπικός σου στόχος ποιος είναι;

«Θέλω να βάλω όσα περισσότερα γκολ μπορώ και να βοηθήσω την ομάδα να σωθεί. Πολλοί μας θεωρούν φαβορί για υποβιβασμό, αλλά θέλουμε να αποδείξουμε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά φέτος»

Συνεργάζεσαι ξανά με τον Σεμπάστιαν Λέτο. Πως επηρεάζει την ομάδα η παρουσία του;

«Είναι εξαιρετικός προπονητής και το σημαντικότερο είναι ότι είναι πολύ άνετος μαζί μας. Μπορούμε να του μιλήσουμε, να του πούμε ό,τι μας απασχολεί, και μας καταλαβαίνει γιατί έχει υπάρξει κι αυτός στη θέση μας. Σίγουρα το μέλλον του θα είναι πολύ λαμπρό, επειδή είναι πάρα πολύ καλός».

