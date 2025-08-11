Ο Πάνος Πρίτσας ένα χρόνο μετά την απόφαση του για την πρόωρη απόσυρση του από την ενεργό δράση αναχωρεί για την Αμερική, όπου θα κάνει master στη νομική.

Η Κηφισιά έχει συνδέσει την πορεία της από τα ερασιτεχνικά γήπεδα της Αθήνας μέχρι τα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου με την οικογένεια Πρίτσα. Ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ Χρήστος Πρίτσας ανέλαβε την ομάδα όταν αυτή ήταν στην Α' ΕΠΣΑ και την έφτασε αρχικά για πρώτη φορά στην ιστορία της σε επαγγελματικές κατηγορίες και εν συνεχεία δις στη Stoiximan Super League, σε τρεις συμμετοχές στη Super League 2.

Όπως έχει πει στο πρόσφατο παρελθόν ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου ένας από τους βασικούς λόγους, για τους οποίους μπήκε στο ποδόσφαιρο και στην Κηφισιά ήταν η αγάπη του γιου του Πάνου για το άθλημα. Ο γεννηθείς στις 9 Ιουλίου του 1999 χαφ ήταν ενεργό μέλος και πρωταγωνιστής της ομάδας σε κάθε της βήμα προς την «αναρρίχηση» της ως την κορυφαία κατηγορία, στην οποία μάλιστα ήταν αρχηγός.

Παράλληλα με την ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία σε επαγγελματικό επίπεδο ο Πάνος Πρίτσας συνδύασε και τις σπουδές του στη νομική. Σε βαθμό να παίρνει τα βιβλία του στις αποστολές και να τον... εξετάζει ο «αδελφός» του, Ανδρέας Τεττέη.

Ο νεαρός μέσος κατάφερε να πάρει το πτυχίο του και πριν από ένα χρόνο πήρε μια ιδιαίτερα δύσκολη επιλογή. Αποφάσισε μόλις στα 25 του χρόνια να κόψει το ποδόσφαιρο και να αφοσιωθεί στη νομική επιστήμη, κάνοντας την απαραίτητη άσκηση του στο χώρο.

Βέβαια παρά την «οδυνηρή» εμπειρία του υποβιβασμού και την επιλογή του γιου του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση ο Χρήστος Πρίτσας όχι απλά δεν άφησε την Κηφισιά, όμως έκανε μια ιδιαίτερα γενναία επένδυση, ώστε να επαναφέρει την ομάδα άμεσα στη Stoiximan Super League. Κάτι που μόνο εύκολο δεν ήταν έχοντας απέναντι μια δυνατή ομάδα, όπως είναι η Καλαμάτα, η οποία διαθέτει έναν μεγαλομέτοχο, τον Γιώργο Πρασσά, ο οποίος επίσης έβαλε πολλά χρήματα.

Σε αυτή τη δύσκολη μάχη για την άμεση επάνοδο ο Πάνος Πρίτσας δεν έμεινε μακριά από την αγαπημένη του Κηφισιά. Όλη τη σεζόν ήταν στο Ζηρίνειο, δίπλα στις προσπάθειες των παικτών του Σεμπάστιαν Λέτο, όντας ο πιο πιστός φίλαθλος της ομάδας, μαζί με τον αδελφό του Κωνσταντίνο.

Αποκορύφωμα ήταν ο «τελικός» της Παραλίας, όπου ήταν στον πάγκο και πανηγύρισε έξαλλα το θρίαμβο που οδήγησε την ομάδα του στην επιστροφή της στη Stoiximan Super League. Ένα ξέσπασμα λες και ήταν ποδοσφαιριστής για μια τελευταία φορά.

Μάλιστα ο μέχρι μια σεζόν πριν αρχηγός της Κηφισιάς ήταν αυτός που μετέφερε το τρόπαιο του δεύτερου πρωταθλήματος της Super League 2 στο Ζηρίνειο και το παρέδωσε, ώστε να καταλήξει στα χέρια του πατέρα του και του νέου του captain, Αλμπέρτο Μποτία.

Πλέον ο Πάνος Πρίτσας είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή του και να ανοίξει τα «φτερά» του. Ένα χρόνο αφού έκλεισε το κεφάλαιο του ποδοσφαιριστή ο 26χρονος ταξιδεύει τη Δευτέρα (11/8) για την Αμερική, όπου θα κάνει το master του στη νομική, έχοντας πάρει υποτροφία σε πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες και συνεπώς αυτή τη χρονιά δεν θα είναι σωματικά δίπλα στην ομάδα, όμως σίγουρα πνευματικά.

Ο πρώην πλέον παίκτης της Κηφισιάς βρήκε την ευκαιρία να δει μια τελευταία φορά από κοντά την ομάδα της καρδιάς του, καθώς έδωσε το παρών στην Καισαριανή για το φιλικό με τον Αστέρα AKTOR. Λίγες ώρες πριν περάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ήθελε να βρεθεί κοντά στην ποδοσφαιρική του οικογένεια.