Σε ένα «Σουπερλιγκάτο» φιλικό παιχνίδι στην Καισαριανή η Κηφισιά και ο Αστέρας Τρίπολης ήρθαν ισόπαλοι με 1-1. Ξεχωρισαν ο σκόρερ Εμμανουηλίδης και ο δημιουργός του γκολ της ισοφάρισης Αντόνισε.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η φιλική αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Αστέρα AKTOR στην Καισαριανή. Οι δυο ομάδες είχαν καλά διαστήματα, αρκετές ευκαιρίες, όμως έμειναν στην ισοπαλία με σκορ 1-1.

Το πρώτο μέρος ήταν αρκετά ισορροπημένο με τις δυο ομάδες να έχουν λίγες καλές ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ. Στο 13ο λεπτό η Κηφισιά έφυγε γρήγορα στην αντεπίθεση, ο Πόμπο πέρασε την μπάλα στον Χριστόπουλο, ο οποίος έπιασε δυνατό αλλά άστοχο σουτ εντός περιοχής. Τρία λεπτά αργότερα ο πρώην «κιτρινομπλέ» Διαμαντής Χουχούμης πάτησε περιοχή, εκτέλεσε από διαγώνια θέση, όμως η μπάλα κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Στο 34ο λεπτό ο Ξενόπουλος έκανε λάθος πάσα, ο Καλτσάς επιχείρησε να σουτάρει από μακριά αλλά δεν κατάφερε να σημαδέψει εστία. Στο 38' οι Αρκάδες είχαν τη μεγαλύτερη τους ευκαιρία όταν ο ταχύτατος Εμμανουηλίδης έφυγε στην αντεπίθεσημ απέφυγε τιν Χουχούμη, βγήκε τετ α τετ αλλά αστόχησε με διαγώνιο σουτ.

Η Κηφισιά «απάντησε» στις μεγάλες ευκαιρίες στο 40ο λεπτό, όταν ο Ντίας σέντραρε, ο Χριστόπουλος πήρε την κεφαλιά και ο Παπαδόπουλος έβγαλε σε κόρνερ.

Οι Αρκάδες μπήκαν με περισσότερη ένταση στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 55' απείλησαν με το καλό σουτ του Έντερ από το ημικύκλιο, όμως ο Ισπανός έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και στο 57' η ομάδα του Σάββα Παντελίδη άνοιξε το σκορ. Ο εξαιρετικός Εμμανουηλίδης έφυγε στην πλάτη της άμυνας κι αυτή τη φορά ευστόχησε στο τετ α τετ, καθώς πλάσαρε τον Ραμίρες για το 0-1.

Από εκεί και πέρα οι πολλές αλλαγές που έγιναν και για τις δυο ομάδες ευνόησαν το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο, με τους νεοαποκτηθέντας εξτρέμ Αντόνισε και Σόουζα να δείχνουν καλά στοιχεία. Μάλιστα ο πρώτος ήταν και ο δημιουργός του γκολ της ισοφάρισης. Στο 79' ο διεθνής με το Κουρασάο εξτρέμ εκτέλεση φάουλ και ο προωθημένος Πόκορνι πλάσαρε τον Τσιντώτα για το 1-1.

Για την Κηφισιάν δεν αγωνίστηκαν οι Παντελίδης - Λίγδας, λόγω ενοχλήσεων σε μέση και γόνατο, αντιστοίχως. Από την πλευρά του Αστέρα AKTOR δεν αγωνίστηκαν οι Αγγελίδης, Σιλά, Φρόκου, Μπαρτόλο και Μεντιέτα, εξαιτίας μικροενοχλήσεων.

Η αρχική σύνθεση της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Σιμόν, Πόκορνι, Σόουζα, Χουχούμης, Πέρεθ, Ντίας, Πόμπο, Ρουκουνάκης, Χριστόπουλος, Τεττέη

Αγωνίστηκαν και οι: Ραμίρες, Έμπο, Μποτία Βιγιαφάνιες, Γκέρσον Σόουζα, Μάναλης, Αντόνισε

Η αρχική σύνθεση του Αστέρα AKTOR: Παπαδόπουλος, Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσιτς, Πομόνης, Μούμο, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Μακέντα

Αγωνίστηκαν και οι: Καστάνιο, Αλάγκμπε, Κετού, Oκό, Τσιντώτας, Χαραλαμπόγλου, Τζανδάρης, Γκιοακίνι, Καλλατζή, Τζίμας