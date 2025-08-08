Ο Δημήτρης Τομαράς καταγράφει στο blog του στο Gazzetta τα όσα διαπίστωσε και από το τελευταίο χρονικά φιλικό του Ολυμπιακού, Νο6 και τελευταίο επί ολλανδικού εδάφους και όχι μόνο.

Έκλεισε λοιπόν ένας κύκλος προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό και σε επίπεδο φιλικών. Μετά το 2-1 με την Αλ Τααβούν οι Ερυθρόλευκοι θα βρεθούν σε γερμανικό έδαφος για τον φιλικό αγώνα απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου.

Έχουμε λοιπόν πρακτικά ένα δείγμα έξι φιλικών αγώνων που σε σημαντικό βαθμό ο Ολυμπιακός από τη μέση και μπροστά έβγαλε ωραίες συνεργασίες και αρκετά γκολ και από μέση και πίσω κατά διαστήματα αντιμετώπισε προβλήματα. Το πιο μεγάλο ενδιαφέρον εστιάζεται στα πρόσωπα και δη σε αυτά που είχαν τα πιο μεγάλα κέρδη. Ως προς τον αγώνα με την Αλ Τααβούν είναι και... μαγική εικόνα αυτό το 2-1. Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ έχασαν αρκετές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε ένα σκορ στο 4-1 ή και παραπάνω (απέναντι σε έναν όχι τόσο δυνατό αντίπαλο γενικά αλλά όπως έχουμε ξανατονίσει τα φιλικά είναι κυρίως για τους προπονητές).

Εάν έπρεπε να απομονώσουμε τους παίκτες με το πιο μεγάλο όφελος από την προετοιμασία σε δύο... δόσεις για τον Ολυμπιακό θα πηγαίναμε στους νέους. Στην πιτσιρικαρία των Καλογερόπουλου, Πνευμονίδη (κυρίως) και Λιατσικούρα. Από κοντά μπορεί να μπει ο Σιπιόνι που σίγουρα θα σταθεροποιήσει και άλλο την απόδοσή του αλλά είναι ένα εργαλείο στο κέντρο που φαίνεται πως ο Μεντιλίμπαρ θα ποντάρει πολλά πάνω του.

Ο Πνευμονίδης που κατ' εμέ είναι ο κορυφαίος των μικρών έχει όλο το πακέτο. Έχει αυτό το άστρο. Γρήγορος, τσαμπουκάς, δημιουγός, σκόρερ και... σκύλος στην πίεση. Παίκτης που δικαίως θα μπει στην εξίσωση του ρόστερ για τη νέα χρονιά. Όσο για τον Λιατσικούρα επίσης θα γίνει απαραίτητος. Με ψηλό κορμί (που τα χρειάζεται αυτά στον άξονα ο Ολυμπιακός) και πολύ καλή αντίληψη στο γήπεδο και ικανότητες σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Είναι - και φέτος - άλλωστε ξεκάθαρο το τι επιζητά ο Μεντιλίμπαρ. Παίκτες που να δίνουν και τη ψυχή τους σε επίπεδο πρέσινγκ και συνολικής λειτουργίας. Στον δικό του Ολυμπιακό δεν αρκεί να κάνεις μόνο ένα πράγμα καλά. Πρέπει να κάνεις αρκετά.

Η πρώτη πειστικότατη παρουσία Στρεφέτσα και η συνέχεια

Ο νεοαποκτηθείς εξτρέμ του Ολυμπιακού δεν έβαλε μόνο το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Ερυθρόλευκων. Ο Στρεφέτσα με την Αλ Τααβούν έδειξε τα πρώτα του άκρως πειστικά αγωνιστικά δείγματα. Έφτιαξε φάσεις, πίεσε αισθητά, συνεργάστηκε πολύ καλά με τον Ροντινέι και όχι μόνο και συνολικά φάνηκε πως αρχίζει να παίρνει μπρος.

To 1o του Στρεφεζα μετά από δοκάρι του Πνευμονιδη #OlympiacosFC pic.twitter.com/ybeV0YNAQS — Karaflodaimonas (@Karaflademon) August 8, 2025

Η δε τοποθέτηση του Γιαζίτζι ως σέντερ φορ ξεκάθαρα συνδέεται με τις επόμενες κινήσεις του Ολυμπιακού. Ακόμα και η αλλαγή του Μασούρα είχε μία λογική τσεκαρίσματος κατάστασης παικτών παρότι ο Έλληνας εξτρέμ εδώ και καιρό οδεύει προς αποχώρηση και ενώ παρότι βρέθηκε μέσα σε φάσεις δεν κατάφερε να σκοράρει σε καμία εξ αυτών.

Σε ένα γενικό πλαίσιο μεταγραφών οι Πειραιώτες εκτός από έναν στόπερ και έναν ακόμα εξτρέμ είναι ανοιχτό να πάρουν και άλλον χαφ αλλά και 3ο επιθετικό. Εάν βρεθεί λύση εκ των έσων για τον 3ο επιθετικό με πρόσωπο της επιλογής του Βάσκου ίσως η προσθήκη φορ να βγει από το κάδρο. Μην ξεχνάμε πως υπήρχαν και υπάρχουν γενικότερα παίκτες που αξιολογούσε ο έμπειρος τεχνικός από το υπάρχον ρόστερ (όπως πχ τον χαφ Ντιόγκο Νασιμέντο).

Τα φιλικά του Ολυμπιακού

19 Ιουλίου 2025, 15:00: NAC Breda – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3

25 Ιουλίου 2025, 13:00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Norwich City 3-0

26 Ιουλίου, 16:00: AZ Alkmaar – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2

2 Αυγούστου 2025, 17:00: SC Heerenveen – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1

3 Αυγούστου 2025, 16:00: ADO Den Haag – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3

8 Αυγούστου 2025, 17:00: Al-Taawoun FC – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2

9 Αυγούστου 2025, 16:30: FC Union Berlin – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

14 Αυγούστου 2025, 21:00: SSC Napoli - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

16 Αυγούστου 2025, 21:30: Inter FC - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

