Μανωλάς - Πανναξιακός: Συνεχίζουν μαζί και στη Γ' Εθνική
Ο Κώστας Μανωλάς, γέννημα-θρέμμα της Νάξου, θα ενισχύσει την ανδρική ομάδα του συλλόγου και στο επερχόμενο πρωτάθλημα στην Γ' Εθνική. Ο έμπειρος στόπερ πρωτοπήγε στον Πανναξιακό το 2024 και στην πρώτη του σεζόν έπαιζε ως φορ βάζοντας και αρκετά γκολ.
Στην ανακοίνωσή του ο Πανναξιακός σημειώνει ότι η παρουσία του έμπειρου παίκτη - που μεταξύ άλλων έπαιξε σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Ρόμα και Νάπολι - αποτελεί τιμή για τον Πανναξιακό και έμπνευση για τις νεότερες γενιές αθλητών του νησιού. Επίσης ότι ο σύλλογος τον ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη του και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες στη νέα σεζόν.
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