Ο Πανναξιακός Αθλητικός Όμιλος ανανέωσε την συνεργασία του με τον άλλοτε διεθνή ποδοσφαιριστή Κώστα Μανωλά για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Κώστας Μανωλάς, γέννημα-θρέμμα της Νάξου, θα ενισχύσει την ανδρική ομάδα του συλλόγου και στο επερχόμενο πρωτάθλημα στην Γ' Εθνική. Ο έμπειρος στόπερ πρωτοπήγε στον Πανναξιακό το 2024 και στην πρώτη του σεζόν έπαιζε ως φορ βάζοντας και αρκετά γκολ.

Στην ανακοίνωσή του ο Πανναξιακός σημειώνει ότι η παρουσία του έμπειρου παίκτη - που μεταξύ άλλων έπαιξε σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Ρόμα και Νάπολι - αποτελεί τιμή για τον Πανναξιακό και έμπνευση για τις νεότερες γενιές αθλητών του νησιού. Επίσης ότι ο σύλλογος τον ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη του και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες στη νέα σεζόν.