Θετικό πρόσημο για τον Ολυμπιακό στο τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους με το νικηφόρο 2-1 επί της Αλ Τααβούν. Οι... μικροί του Μεντιλίμπαρ άρεσαν, ο Πνευμονίδης βρήκε δίχτυα, ενώ και ο ορεξάτος Στρεφέτσα... άνοιξε τον λογαριασμό στο σκοράρισμα με την «ερυθρόλευκη» φανέλα!

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πετύχει ακόμα μία νίκη σε επίπεδο προετοιμασίας. Αυτή τη φορά ήταν το 2-1 επί της Αλ Τααβούν με σκόρερ τους Πνευμονίδη - που ήταν εξαιρετικός - και Στρεφέτσα (που έβαλε το πρώτο του γκολ ever στον Ολυμπιακό).

Με στράικερ τον Γιαζίτζι ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την 11άδα του Ολυμπιακού για το φιλικό με την Αλ Τααβούν λίγη ώρα πριν τη σέντρα του. Οι 11 των Πειραιωτών ήταν: Μπότης - Ορτέγα, Πιρόλα, Βέζο και Ροντινέι - Σιπιόνι, Λιατσικούρας και Ντιόγκο Νασιμέντο - Στρεφέτσα, Πνευμονίδης και Γιαζίτζι. Σέντερ φορ τοποθετήθηκε ο Γιαζίτζι.

Πνευμονίδης show και 0-1!

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία στο πιο μεγάλο σκέλος του πρώτου 45λεπτου. Αφότου απείλησε με παίκτες όπως ο Ροντινέι και ο Γιαζίτζι βρήκε γκολ στο 10ο λεπτό από τον Πνευμονίδη. Σέντρα Ροντινέι και ωραίο ξεπέταγμα από τον νεαρό εξτρέμ για το γκολ.

Στο 25' πήγε να βγάλει το 2-0 ο Ολυμπιακός αλλά ο Νασιμέντο δεν προλάβαινε να τελειώσει τη φάση. Στο

31ο λεπτό παραλίγο να προκύψει αυτογκόλ για το 2-0 υπέρ των Πειραιωτών μετά από σέντρα του Ροντινέι που συνεργάστηκε πριν με τον Γιαζίτζι. Το α' μέρος έκλεισε με αυτό το γκολ του εξαιρετικού Πνευμονίδη.

Το 0-2 ο Στρεφέτσα, το 1-2 η Αλ Τααβούν

Στο 47ο λεπτό ο Ολυμπιακός βρήκε και το 2ο γκολ για το 0-2. Ο Στρεφέτσα έδωσε σε Νασιμέντο και από εκεί σε Λιατσικούρα που έστειλε στη μπάλα στον Πνευμονίδη που σούταρε στο δοκάρι. Στο... ριμπάουντ με σουτ ο Στρεφέτσα σκόραρε για λογαριασμό των Πειραιωτών και βάζοντας το πρώτο του ever γκολ στη νέα του ομάδα.

Στο 49' χάρις στον Πνευμονίδη που είχε γυρίσει πίσω και έκοψε σουτ των αντιπάλων ο Ολυμπιακός δεν δέχθηκε γκολ και ενώ ο Μπότης είχε βγει ψηλά στην περιοχή του. Στο 51' ήρθε το 1-2. Ο Μαρτίνες από κοντά βρήκε δίχτυα έχοντας χάσει τη φάση ο Βέζο ενώ οι ερυθρόλευκοι φώναξαν μάλλον σωστά για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Φάουλ που ήταν πάνω στον Βέζο.

Στο 70' ο Μασούρας μετά την πάσα του Στρεφέτσα βρέθηκε να χάνει μεγάλη φάση. Τελικώς η μπάλα πήγε κόρνερ ύστερα από την επέμβαση του γκολκίπερ της Αλ Τααβούν. Στο 92' ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη διπλή φάση με Μασούρα και Στρεφέτσα. Γενικά ο Ολυμπιακός έβγαλε αρκετές φάσεις, είχε ορισμένους παίκτες άκρως κινητικούς και ήταν ανώτερος της αντιπάλου του.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Μπότης - Ορτέγα, Πιρόλα, Βέζο και Ροντινέι - Σιπιόνι, Λιατσικούρας (63' Ντάνι Γκαρθία) και Ντιόγκο Νασιμέντο - Στρεφέτσα, Πνευμονίδης (63' Μασούρας) και Γιαζίτζι.

Τα φιλικά του Ολυμπιακού

19 Ιουλίου 2025, 15:00: NAC Breda – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3

25 Ιουλίου 2025, 13:00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Norwich City 3-0

26 Ιουλίου, 16:00: AZ Alkmaar – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2

2 Αυγούστου 2025, 17:00: SC Heerenveen – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1

3 Αυγούστου 2025, 16:00: ADO Den Haag – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3

8 Αυγούστου 2025, 17:00: Al-Taawoun FC – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2

9 Αυγούστου 2025, 16:30: FC Union Berlin – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

14 Αυγούστου 2025, 21:00: SSC Napoli - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

16 Αυγούστου 2025, 21:30: Inter FC - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ