«Ερυθρόλευκη» «τρέλα» από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού το τελευταίο 48ωρο, καθώς περισσότερα από 4.000 εισιτήρια διαρκείας ανανεώθηκαν εκ μέρους των παλαιών κατόχων.

Ως προς τα διαρκείας του Ολυμπιακού το τελευταίο 48ωρο περισσότερα από 4.000 εισιτήρια διαρκείας ανανεώθηκαν εκ μέρους των παλαιών κατόχων, με αποτέλεσμα οι συνολικές ανανεώσεις να έχουν φτάσει τις 15.500! Υπενθυμίζεται ότι η ΠΑΕ έδωσε παράταση (και δεν πρόκειται να δοθεί άλλη) στους κατόχους διαρκείας να ανανεώσουν τη θέση τους για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, έως τη Δευτέρα 08/06 στις 15:00.

Θυμηθείτε τη σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την παράταση :

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-26 πως παρατείνεται η προθεσμία για το δικαίωμα ανανέωσης των θέσεων τους, για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, έως τη Δευτερά 08/06 στις 15:00. Δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους έχουν όλοι οι περσινοί κάτοχοι με τις παρακάτω παρουσίες:

Άνω των 20 αγώνων, με έκπτωση 5% στις τιμές του 1ου πίνακα.

Από 14 έως 19 αγώνες με τις τιμές του 1ου πίνακα.

Από 13 αγώνες και κάτω με τις τιμές του 2ου πίνακα (δεν θα έχουν δικαίωμα για αλλαγή θέσης στη 2η περίοδο).

Η διαδικασία ανανέωσης γίνεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, www.olympiacos.org.

Η 2η περίοδος θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11/06 στις 13:00 και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 15/06 στις 15:00.

Στη 2η περίοδο έχουν δικαίωμα αλλαγής θύρας ή θέσης μόνο όσοι είχαν από 14 παρουσίες και άνω και με τις τιμές του 1ου πίνακα. Υπενθυμίζεται ότι όσοι έχουν έκπτωση 5%, αυτή δεν ισχύει στη 2η περίοδο.

Από την Τρίτη 16/06 στις 14:00 ξεκινάει η 3η περίοδος, στην οποία ισχύουν οι τιμές του 2ου πίνακα, ελευθερώνονται οι θέσεις και παύει το δικαίωμα ανανέωσης των περσινών κατόχων.