Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Ο Ολυμπιακός καίγεται για Έλληνες - Τι παίζει με τους γκολκίπερ»

Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, παρέθεσε στους Galacticos by Interwetten όλα τα τελευταία νέα του συλλόγου.

Ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών, Κώστας Νικολακόπουλος, στάθηκε μιλώντας στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten, εκτός από το ζήτημα του Γιάρεμτσουκ και στο κομμάτι της μεταγραφικής ενίσχυσης. Σε σχέση με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και στην σημασία του να υπάρξει έξτρα ελληνικό στοιχείο ενώ μίλησε για τους γκολκίπερ.

