Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, ο Βάνια Ντρκούσιτς που ήθελε ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως καταλήγει στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Ο Ρώσος δημοσιογράφος Αντρέι Πανκόβ επιβεβαίωσε ότι ο Βάνια Ντρκούσιτς της Σότσι, τον οποίο ο ΠΑΟΚ είχε στην λίστα του για να καλύψει το κενό του Εκόνγκ που θα αποχωρήσει, φαίνεται πως επέλεξε τελικά να συνεχίσει την καριέρα του στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Πέρα από τον «δικέφαλο του βορρά», για τον 24χρονο στόπερ έκανε πρόταση τόσο η Λοκομοτίβ Μόσχας, η οποία έφτανε τα 2,8 εκατ. ευρώ όσο και η Οσασούνα, όμως τελικά εκείνος αποφάσισε να πάει με την επιλογή της πρωταθλήτριας Ρωσίας, Ζενίτ, έστω κι αν ήξερε ότι δεν θα αγωνιστεί αρχικά εκεί.

Ο Ντρκούσιτς θα υπογράψε τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης και αναμένεται να παραχωρηθεί δανεικός για τη νέα σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα.

Drkusic will sign a 4-year contract with Zenit, after which he will move to Crvena Zvezda for a year.

