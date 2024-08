Ο ΠΑΟΚ κοιτάει σοβαρά την περίπτωση του Βάνια Ντρκούσιτς, ο οποίος πριν από λίγες εβδομάδες ήταν με την Σλοβενία στο Euro 2024.

Το ενδιαφέρον που υπάρχει από τη Σαουδική Αραβία για την περίπτωση του Γουίλιαμ Τροστ Εκόνγκ, αλλά και το σοβαρό ενδεχόμενο πώλησης του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών του UEFA Champions League, έχει αναγκάσει τον ΠΑΟΚ να εξετάζει τις περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών που καλύπτουν τα «θέλω» του.

Στις 22 Ιουλίου Ρωσικά ΜΜΕ έφεραν για πρώτη φορά στο προσκήνιο το όνομα του Βάνια Ντρκούσιτς. Ο 24χρονος αρχηγός της εθνικής Σλοβενίας δεν ήταν άγνωστος στους Πρωταθλητές Ελλάδας, καθώς η περίπτωση του είχε εξεταστεί από την περίοδο που δεν είχε κλείσει η υπόθεση του Τόμας Κεντζιόρα.

Το ενδιαφέρον της Σεβίλλης, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κεντζιόρα έβαλαν, προσωρινά, στην άκρη την περίπτωση του Σλοβένου στόπερ της Σότσι. Το όνομά του, όμως, δεν βγήκε ποτέ από τη shortlist του ΠΑΟΚ και από την στιγμή που παραμένει στο δυναμικό της ρωσικής ομάδας, επανήλθε στο προσκήνιο, όπως αναφέρει σήμερα ο δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ, που τονίζει ότι η ελληνική ομάδα τον προορίζει για διάδοχο του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.

Σύμφωνα με τον Ιβάν Καρπόφ οι επαφές των δύο ομάδων είναι σε εξέλιξη και οι άνθρωποι του «δικεφάλου», έχουν δείξει διάθεση να προσφέρουν 2,5 εκατομμύρια συν κάποια μπόνους.

Βέβαια, η υπόθεση δεν είναι και τόσο εύκολη, καθώς οι απαιτήσεις της ρωσικής ομάδας είναι μεγαλύτερες και φτάνουν περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Το who is who του Βάνια Ντρκούσιτς