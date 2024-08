Μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Γουίλιαμ Τρόοστ- Εκόνγκ θα ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ στην Αλ Καλούντ.

Ο Γουίλιαμ Τρόοστ- Εκόνγκ αποτελεί παρελθόν για τον ΠΑΟΚ και η μεταγραφή του στην Αλ Καλούντ έχει μπει στην τελική ευθεία προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 48 ωρών.

Ο Νιγηριανός ποδοσφαιριστής αποχαιρέτισε τους συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ και ετοιμάζει βαλίτσες για το ταξίδι στη Σαουδική Αραβία, όπου θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και το βράδυ της Κυριακής (11/8) ή το αργότερο μέχρι το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας (12/8) θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Άραβες.

Το συμβόλαιο θα είναι διάρκειας δύο ετών με «οψιόν» για έναν ακόμα χρόνο, ενώ το deal ΠΑΟΚ – Αλ Καλούντ προβλέπει ότι οι Πρωταθλητές Ελλάδας θα «καρπωθούν» το ποσό του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Άνταμ Λεβενδάλ.

