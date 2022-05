Ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στο θρίλερ επί του ΠΑΣ, Ρόνι Λόπες, έστειλε το μήνυμά του μετά το τέλος του αγώνα, με post στα social media.

Με απίθανο γκολ στο 90'+8' ο Ρόνι Λόπες έδωσε τη νίκη (3-2) στον Ολυμπιακό επί του ΠΑΣ Γιάννινα στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Πορτογάλος με φοβερό σουτ εκτέλεσε τον Γιούρι Λοντίγκιν, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε πραγματοποιήσει καταπληκτική επέμβαση σε σουτ του ίδιου.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος στη Nova ανέφερε ότι δεν γνωρίζει γιατί δεν έπαιζε τόσο καιρό, έγραψε στα social media μετά το υπέροχο γκολ του και την επικράτηση των «ερυθρόλευκων»: «Δούλευε σιωπηλά και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Μέχρι τέλους».

Work in silence and the results will come ! Until the end #OLYPAS #smashyourgoals pic.twitter.com/eyvfrPstHn