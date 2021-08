ΑΕΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Γέβτιτς (vid)

Κι επίσημα ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είναι ο Ντάρκο Γέβτιτς, με την Ένωση να ανακοινώνει την απόκτηση του με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2022.

Ο 28χρονος Ελβετός μέσος ο οποίος βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας (30/08) στην Αθήνα, υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ.

Ο Γέβτιτς θα αγωνίζεται με τα «κιτρινόμαυρα», με τη μορφή δανεισμού από την Ρουμπίν Καζάν, με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2022, υπογράφοντας συμβόλαιο για 1+3 χρόνια, αν η Ένωση ασκήσει την οψιόν του χρόνου το καλοκαίρι.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΕΚ, αποκτώντας τους Στίβεν Τσούμπερ και Ντάρκο Γέβτιτς λίγες ώρες πριν την λήξη της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, ολοκληρώνει εντυπωσιακά τις κινήσεις της, ενόψει της νέας σεζόν.

Η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΚ αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Ντάρκο Γέβτιτς από τη Ρούμπιν Καζάν, με τη μορφή δανεισμού και οψιόν για την αγορά του το καλοκαίρι του 2022. O Ελβετός μεσοεπιθετικός θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 88.



Ο Ντάρκο Γέβτιτς γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1993 στη Βασιλεία της Ελβετίας. Σε ηλικία 8 ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Βασιλείας και με τη φανέλα της πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ηλικία 19 ετών, σε παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στη Γκρασχόπερ, κατακτώντας εκείνη τη σεζόν (2012-13) τον πρώτο τίτλο της καριέρας του, το πρωτάθλημα Ελβετίας.



Τη σεζόν 2013-14 παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στην Βάκερ Ίνσμπρουκ της Αυστρίας, με την οποία αγωνίστηκε σε 20 παιχνίδια (3 γκολ, 2 ασίστ). Το καλοκαίρι του 2014 ακολούθησε ο δανεισμός του στην Λεχ Πόζναν, με την οποία πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, «αναγκάζοντας» τους Πολωνούς να προχωρήσουν στην αγορά του τον Ιανουάριο του 2015.



Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός έμεινε στο Πόζναν έως τον Ιανουάριο του 2020 και σε αυτά τα χρόνια αγωνίστηκε με τη Λεχ σε 192 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 37 φορές και βγάζοντας 43 ασίστ. Με τη φανέλα της κατέκτησε το Πρωτάθλημα Πολωνίας τη σεζόν 2014-15 και το Σούπερ Καπ τη σεζόν 2015-16. Τον Ιανουάριο του 2020 η Ρούμπιν Καζάν προχώρησε στην αγορά των δικαιωμάτων του. Στον ενάμιση χρόνο παραμονής του στην Ρωσία πραγματοποίησε 45 συμμετοχές, έχοντας 4 γκολ και 3 ασίστ.



Παράλληλα, ο Ντάρκο Γέβτιτς υπήρξε διεθνής με όλες τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Ελβετίας, από την ηλικία των 15 ετών.



Ντάρκο, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!



Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας σου με την κιτρινόμαυρη φανέλα.



* H ΠΑΕ ΑΕΚ στηρίζει τις δράσεις του Οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού!

Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση του νέου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Ντάρκο Γέβτιτς, καλούμε όλους τους φιλάθλους να κατεβάσουν το application Missing Alert, στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει ο Οργανισμός ώστε τα εξαφανισμένα παιδιά να βρουν το δρόμο για το σπίτι τους».

👉 Στην ΑΕΚ ο Ντάρκο Γέβτιτς!

👉 Darko Jevtic in Yellow and Black!

👉ΑΕΚ FC reach loan agreement with @fcrk to sign Darko Jevtic with option to buy#aekfc #aekfcseason2021_22 #aekfamily #aekfc_new_era #transfers #Jevtic_88 pic.twitter.com/wLZ9SUMBnn