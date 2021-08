ΑΕΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τσούμπερ (pics & vids)

Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Στέφεν Τσούμπερ, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς.

Το απόγευμα της Κυριακής (29/08) ο 30χρονος Ελβετός διεθνής χαφ-εξτρέμ, για τον οποίο ενημερωθήκατε πρώτοι από το Gazzetta, προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για λογαριασμό της ΑΕΚ κι αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ανακοινώθηκε κι από την Ένωση με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς.

Στις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο Στέφεν Τσούμπερ κατά την άφιξή του στη χώρα μας, δήλωσε χαρούμενος για την μεταγραφή του και στάθηκε στον τρόπο που τον έπεισε η ΑΕΚ να πει το «ναι», τονίζοντας ότι θέλει να πετύχει με την Ένωση κάτι πολύ μεγάλο.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του έμπειρου άσου με ετήσιες απολαβές 900.000 ευρώ και τριετές συμβόλαιο αν ασκήσει την οψιόν του χρόνου το καλοκαίρι. Παράλληλα μαζί με την ΑΕΚ, την μεταγραφή του Στέφεν Τσούμπερ ανακοίνωσε και η Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Η μεταγραφική ενίσχυση της ΑΕΚ πάντως δεν ολοκληρώνεται εδώ, καθώς στην τελική ευθεία βρίσκεται και η απόκτηση του Ντάρκο Γέφτιτς, με τον Ελβετό μέσο να έρχεται σήμερα (30/08) στην Αθήνα για υπογραφές.

Η σχετική ανακοίνωση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ αναφέρει:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του εν ενεργεία διεθνή ποδοσφαιριστή Στίβεν Τσούμπερ από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με τη μορφή δανεισμού και οψιόν για την αγορά του το καλοκαίρι του 2022. O Ελβετός μεσοεπιθετικός θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 17.



Ο Στίβεν Τσούμπερ γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου 1991 στην πόλη Βίντερτουρ της Ελβετίας. Από την ηλικία των έξι ετών άρχισε να αγωνίζεται στις Ακαδημίες ομάδων όπως η FC Wülflingen, η FC Kollbrunn-Rikon, η FC Turbenthal και η FC Winterthur. To 2006 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Γκρασχόπερ και δύο χρόνια αργότερα πραγματοποίησε με τη φανέλα της το επαγγελματικό του ντεμπούτο. Στην πενταετία 2008-2013 αγωνίστηκε συνολικά σε 146 παιχνίδια με την Γκρασχόπερ, σκοράροντας 33 φορές, βγάζοντας 22 ασίστ και κατακτώντας ένα Κύπελλο Ελβετίας (2013).



Τον Ιούλιο του 2013 πραγματοποίησε την πρώτη του μεγάλη μεταγραφή, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με την οποία έκανε το ντεμπούτο του στον τελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στη Ζενίτ (3-0), κερδίζοντας τον πρώτο του τίτλο στη Ρωσίας στο παρθενικό του παιχνίδι. Ακολούθησαν το πρωτάθλημα Ρωσίας (2014) και ακόμη ένα Σούπερ Καπ (2014). Με την ομάδα της Μόσχας αγωνίστηκε σε 40 παιχνίδια (1 γκολ, 4 ασίστ) μέσα σε σχεδόν ένα χρόνο.



Λίγο πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου, το καλοκαίρι του 2014, η Χόφενχαϊμ προχώρησε στην αγορά του. Με τη γερμανική ομάδα πραγματοποίησε συνολικά 115 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις (10 γκολ, 9 ασίστ), ανανεώνοντας το συμβόλαιό του μαζί της τον Ιανουάριο του 2017. Ακριβώς δύο χρόνια αργότερα παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Στουτγκάρδη, με την οποία μέτρησε 15 συμμετοχές, 5 γκολ και μια ασίστ στο δεύτερο μισό της σεζόν 2018-19.



Το καλοκαίρι του 2020 έκανε ακόμη μια δαπανηρή μεταγραφή, με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης να προχωρά στην αγορά του, δεσμεύοντάς τον με τριετές συμβόλαιο. Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο έπαιξε με τη γερμανική ομάδα σε 23 παιχνίδια, έχοντας στο ενεργητικό του μια ασίστ.



Ο Στίβεν Τσούμπερ έχει σπουδαία καριέρα και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Σε ηλικία 15 ετών πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελβετίας U16 και ακολούθησαν οι εθνικές U17, U18, U19 και U21. Παράλληλα, πριν συμπληρώσει τα 21 του χρόνια αποτέλεσε μέλος της ομάδας που εκπροσώπησε την Ελβετία στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου το 2012.



Με την Εθνική Ανδρών πραγματοποίησε το ντεμπούτο του τον Μάρτιο του 2017 στο παιχνίδι απέναντι στην Λετονία (1-0) και από τότε μετράει 41 συμμετοχές, 8 γκολ και 10 ασίστ. Ήταν μέλος της ομάδας που αγωνίστηκε το 2018 στο Μουντιάλ της Ρωσίας, σκοράροντας μάλιστα στο εναρκτήριο ματς απέναντι στη Βραζιλία (1-1), καθώς και στο Euro το περασμένο καλοκαίρι (2021).



Κατέγραψε, μάλιστα, και ένα σημαντικό ρεκόρ, καθώς «έφτιαξε» και τα τρία γκολ της Ελβετίας στο παιχνίδι με την Τουρκία (3-1) και έγινε μόλις ο τρίτος ποδοσφαιριστής από τη δεκαετία του ’80 με τρεις ασίστ στο ίδιο παιχνίδι τελικής φάσης Euro, μετά τον Πορτογάλο Ρούι Κόστα (2000) και τον Δανό Μίκαελ Λάουντρουπ (1984).



Στίβεν, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ.



Σου ευχόμαστε να μείνεις πολλά χρόνια στην ομάδα μας και με την κιτρινόμαυρη φανέλα να προσθέσεις το σημαντικότερο κεφάλαιο στην ήδη εξαιρετική ποδοσφαιρική σου καριέρα.



