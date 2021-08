ΑΕΚ: Ο Γέφτιτς με το δυνατό αριστερό πόδι που γεμίζει τη «φαρέτρα» μεσοεπιθετικά (pics & vids)

Το Gazzetta γράφει για τα χαρακτηριστικά του 28χρονου Ελβετού μέσου που παίρνει η ΑΕΚ και πως η απόκτησή του ενισχύει πλέον με πάρα πολλές λύσεις το πλάνο του Βλάνταν Μιλόγεβιτς.

Με... πατημένο το γκάζι μπαίνει η ΑΕΚ στην τελική ευθεία των μεταγραφών καθώς εκτός από τον αριστερό χαφ-εξτρέμ Στίβεν Τσούμπερ, προχωράει και στην απόκτηση δημιουργικού κεντρικού χαφ με την προσθήκη του Ντάρκο Γέφτιτς. Ο 28χρονος Ελβετός μέσος, ο οποίος έχει κοινό ατζέντη με εκείνον του Τσούμπερ, δηλαδή τον Μίλος Μαλένοβιτς, έρχεται επίσης στην ΑΕΚ με το ίδιο καθεστώς. Δηλαδή ως δανεικός με οψιόν αγοράς το ερχόμενο καλοκαίρι και τρία χρόνια συμβόλαιο αν η 'Ενωση ασκήσει την οψιόν. Ήδη ο Γέφτιτς από το απόγευμα της Δευτέρας (30/8) «πάτησε» στην Αθήνα πηγαίνοντας απευθείας για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Μέχρι τις ανακοινώσεις, οι οποίες ενδέχεται να πάνε για αύριο Τρίτη (31/8) τελευταία μέρα των μεταγραφών, πάμε να δούμε αρχικά τα χαρακτηριστικά του νέου αποκτήματος της Ένωσης...

Οι κιτρινόμαυροι είχαν μεγάλη ανάγκη την απόκτηση ενός παίκτη στις θέσεις «8» και «10». Ενός κεντρικού μέσου με δημιουργικές αρετές που θα μπορεί να παίζει κάθετα, που θα έχει τη δυνατότητα να κουβαλάει την μπάλα και γενικότερα να αποτελεί τον ενορχηστρωτή μιας και ο μοναδικός που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο στο ρόστερ ήταν ο Πέτρος Μάνταλος. Και είναι αλήθεια πως ο Γέφτιτς καλύπτει αυτά τα στοιχεία, έχοντας τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις του άξονα της μεσαίας γραμμής, να πασάρει με το καλό αριστερό πόδι που έχει και επίσης να απειλήσει με αυτό. Αυτά είναι τα δυνατά του σημεία, όπως και το να αναλαμβάνει τις εκτελέσεις στατικών φάσεων.

My man Darko Jevtic hit me up asking how we forgot about his super hot goal from yesterday-- my b donnie pic.twitter.com/jGQlISNmdp