Μίντλεσμπρο: Στην αποστολή ο Άκπομ για το ματς με την ΚΠΡ (pic)

Στην αποστολή της Μίντλεσμπρο αναμένεται να βρεθεί ο Τσούμπα Άκπομ για τον σημερινό (18/08) αγώνα με την ΚΠΡ.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Νέλσον Ολιβέιρα, ο Τσούμπα Άκπομ ήταν μαζί με τον Πέταρ Μούσα από την πρώτη στιγμή οι δύο επιλογές - αμφότερες για δανεισμό με οψιόν αγοράς - του ΠΑΟΚ

Μάλιστα, η Μίντλεσμπρο φαίνεται πως βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Σπόρτινγκ για τον Άντραζ Σπόραρ. Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, τότε αυτομάτως ανοίγει και ο δρόμος για την επιστροφή του Άκπομ στην Τούμπα.

Μέχρι τότε όμως, ο 25χρονος επιθετικός υπολογίζεται κανονικά από τον προπονητή του, Νιλ Γουόρνοκ, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε πως δεν υπάρχουν πολλές επιλογές για τη θέση που αγωνίζεται ο Άκπομ.

Η Μίντλεσμπρο αντιμετωπίζει απόψε (18/08, 21:45) την ΚΠΡ και όπως αναφέρει και η «thenorthernecho», ο Τσούμπα Άκπομ αναμένεται να βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας του, έχοντας επιστρέψει στις προπονήσεις μετά το τέλος της καραντίνας του.

