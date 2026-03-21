Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών μεταδόσεων του Σαββάτου (21/3).

Πλούσιο, όπως άλλωστε κάθε Σάββατο είναι και το σημερινό (21/3), με το ελληνικό ενδιαφέρον να βρίσκεται στο ντέρμπι «αιωνίων» για την Α1 Γυναικών, αλλά και στα ματς της Stoiximan GBL.

Η αρχή ωστόσο γίνεται από την Premier League, καθώς στις 14:30 (Novasports Premier League) η Λίβερπουλ φιλοξενείται από την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα, σε μια αναμέτρηση που θα καθηλώσει.

Αλλάζουμε σπορ καθώς στις 16:00 (ΕΡΤ Σπορτς 1) ο Προμηθέας Πατρών υποδέχεται τον Κολοσσό, ενώ μισή ώρα μετά (16:30, ΕΡΤ 2) ο Άρης περιμένει την Καρδίτσα. Στις 17:00 (MEGA News) θα γίνει και το τζάμπολ του Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στις γυναίκες, με φόντο την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Ακολουθούν στις 18:15 οι αναμετρήσεις του Αμαρουσίου με τη Μύκονο (ΕΡΤ Σπορτς 2), και του Περιστερίου με τον ΠΑΟΚ (ΕΡΤ Σπορτς 3). Στις 19:30 (Novasports Premier League) επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και την Αγγλία, με την Τσέλσι να παίζει στην έδρα της Έβερτον, ενώ στις 22:00 (Novasports 1) υπάρχει το σπουδαίο ματς της Σεβίλλης με τη Βαλένθια για τη La Liga.

