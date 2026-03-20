Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικής περιβαλλοντικής προσφοράς προχώρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη των εορτασμών των 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου.

Στο περιαστικό δάσος της Τούμπας, πίσω από το Χαρίσειο Γηροκομείο, ξεκίνησε η φύτευση 1926 δέντρων, ένας αριθμός που ταυτίζεται με το έτος γέννησης του ΠΑΟΚ, μετατρέποντας την ιστορική επέτειο σε μια ζωντανή κληρονομιά για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η δράση, η οποία στοχεύει στην έμπρακτη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την εταιρεία Biosolids.

Η παρουσία της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο, υπογραμμίζοντας τη συνοχή του συλλόγου και τη σύνδεση των αθλητών με την τοπική κοινωνία.

Ανάμεσα στα μέλη της τεχνικής ηγεσίας και τους επιτελείς της ΠΑΕ, ξεχώρισε η συμμετοχή των Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και Ανέστη Μύθου.

Τόσο ο Σουηδός στράικερ όσο και ο νεαρός επιθετικός συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι πρωταγωνιστές των γηπέδων οφείλουν να είναι πρωταγωνιστές και στις δράσεις που αφορούν τη βιωσιμότητα της πόλης.

Την ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκπροσώπησαν επίσης τα στελέχη Γιάννης Δημογιάννης και Λάζαρος Μπαχτσεβάνος, επιβλέποντας τη διαδικασία που σηματοδοτεί τη νέα, «πράσινη» εποχή του κλαμπ, ενώ το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε κι ο Πρόεδρος της Επιτροπής των 100 ετών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Κώστας Βασιλόπουλος. Από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Βασίλης Διαμαντάκης, χαιρέτισε την πρωτοβουλία.