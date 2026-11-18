Ο διεθνής Εσθονός Ιόαν Γιάκοβλεφ κατήγγειλε ότι ο Πανιώνιος τον είχε ανασφάλιστο και τον πίεζε να μην πάει στην εθνική του ομάδα.

Ο Ιόαν Γιάκοβλεφ ουσιαστικά αποτελεί παρελθόν για τον Πανιώνιο. Ο 28χρονος διεθνής Εσθονός εξτρέμ, ο οποίος πήγε στην ομάδα της Νέας Σμύρνης στα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, με δηλώσεις του σε ιστοσελίδα της πατρίδας του κατήγγειλε ότι ο Πανιώνιος του πρότεινε να μην πάει στην εθνική του, διαφορετικά θα του μείωνε τις αποδοχές και στο τέλος υποστήριξε πως ανακάλυψε ότι ήταν ανασφάλιστος και δεν είχαν πληρωθεί οι φόροι, με αποτέλεσμα να προσφύγει στη FIFA.

Ο Γιάκοβλεφ, ο οποίος μέτρησε 34 ματς και 2 γκολ στον Πανιώνιο, ενώ έχει 14 ματς κι 1 γκολ με την Εσθονία δήλωσε στο σάιτ soccernet.ee:

«Ο πρόεδρος έχει αυτές τις συζητήσεις με κάθε παίκτη. Μου είπε ότι είμαι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες και ότι περιμένουν πολλά από μένα τη νέα σεζόν. Ο σύλλογος με ήθελε πολύ, αν και είχα πολλές προσφορές. Για παράδειγμα, η ρουμανική ομάδα Μποτοσάνι μου έστειλε ήδη ένα συμβόλαιο για να υπογράψω, μίλησα επίσης για αυτό με τον Ματίας Κάιντι, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε αυτή τη χώρα. Υπήρξε επίσης ενδιαφέρον, για παράδειγμα, από την Ταϊλάνδη και πολλά άλλα μέρη.

Αλλά επειδή ο πρόεδρος είπε ότι στηρίζονται σε μένα και οι οπαδοί του Πανιωνίου με αγαπούν τόσο πολύ, αποφάσισα να μείνω. Χαιρετηθήκαμε και γύρισα σπίτι για να ξεκουραστώ. Τον Ιούνιο, ξεκίνησα το τουρνουά της Βαλτικής με την εθνική ομάδα. Ξαφνικά, αντί για τον πρόεδρο του συλλόγου, με πήρε τηλέφωνο ο αντιπρόεδρος κι άρχισε να μιλάει για το ότι είμαι παίκτης της εθνικής ομάδας, αλλά επειδή η επερχόμενη σεζόν είναι πολύ σημαντική για τον Πανιώνιο, επενδύονται πολλά χρήματα και δεν υπάρχουν διαλείμματα αγώνων λόγω της εθνικής ομάδας. Δεν θέλουν να εκπροσωπήσω την Εσθονία.

Όλα αυτά προέκυψαν όταν υπέγραψα το συμβόλαιο μαζί τους. Είχα πει συγκεκριμένα τότε ότι αν δεν μπορώ να εκπροσωπήσω την εθνική ομάδα της Εσθονίας, δεν θα υπογράψω αυτό το συμβόλαιο. Για μένα, το να παίζω για την Εσθονία είναι τιμή.

Αυτό είναι σημαντικό για μένα ως Εσθονό και αθλητή. Δεν θέλω να παίξω όλη μου την καριέρα στην ελληνική Πρέμιερ Λιγκ, αλλά η εθνική ομάδα είναι πάντα ένα καλό εφαλτήριο για να κάνω ένα βήμα μπροστά.

Τότε ο αντιπρόεδρος μου είπε ότι κατάλαβε και ότι μπορούσα να πάω στην εθνική ομάδα, αλλά τότε θα έπρεπε να μειώσουν τον μισθό μου. Και να τον μειώσουν πολύ δραστικά, το 15% του συνολικού μισθού εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο ποσό. Απάντησα ότι δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό.

Αφιερώνω το 99,9% του χρόνου μου στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εμπλέκονται στην καριέρα μου και με βοηθούν στην προπόνηση, την αποκατάσταση και τη διατροφή. Από τον Ιούνιο, είχα ακόμα ενάμιση χρόνο στο συμβόλαιό μου. Είπα στον αντιπρόεδρο ότι θα καταλάβαινα αν ήθελαν να μειώσουν τον μισθό μου μόνο αν ήμουν αντιεπαγγελματίας κάποια στιγμή, αν η στάση μου ήταν λανθασμένη ή αν δεν έδινα τον καλύτερό μου εαυτό στους αγώνες. Οι οπαδοί πάντα έλεγαν ότι παρά τις ήττες, είμαι ίσως ο μόνος παίκτης που δακρύζει επειδή μισώ να χάνω.

Έδωσα τα πάντα για τον σύλλογο και κέρδισα αυτόν τον μισθό με σκληρή δουλειά. Μετά από αυτόν τον διάλογο, το θέμα έμεινε στον αέρα. Δεν επικοινωνήσαμε περαιτέρω. Μετά το τουρνουά της Βαλτικής, συνέχισα να ξεκουράζομαι στην Εσθονία και κανείς δεν μου έγραψε ούτε μου τηλεφώνησε.

Όταν έφτασα στην προετοιμασία, ένιωσα ότι όλα ήταν καλά, αλλά άλλαξαν αρκετά γρήγορα. Παρατήρησα περίεργα πράγματα κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Για παράδειγμα, δεν με συμπεριλάμβαναν σε κάθε άσκηση, με αντικαθιστούσαν και με άλλαζαν συνεχώς θέσεις. Υπήρχε μια περίεργη συμπεριφορά, αν και ο πρόεδρος υποσχέθηκε ότι θα ήμουν ένας από τους βασικούς παίκτες τη νέα σεζόν.

Ένιωθα ότι ήμουν σε καλή φόρμα, επειδή κατά τη διάρκεια των διακοπών ήμουν με την εθνική ομάδα και στη συνέχεια διατηρούσα τον εαυτό μου σε φόρμα ατομικά. Ήθελα να είμαι στην καλύτερη δυνατή φόρμα και έτοιμος για τη σεζόν.

Στα τέλη Ιουλίου, οι προπονήσεις μου άρχισαν να μειώνονται και από τις 8 Αυγούστου με έδιωξαν από το παιχνίδι. Πιθανότατα ήθελαν να με πιέσουν ώστε να αρχίσω να τους παρακαλάω και να συμφωνήσω με τους όρους τους, θα δεχόμουν μείωση μισθού ή δεν θα ταξίδευα στην εθνική ομάδα. Απλώς με χειραγώγησαν.

Μου επιτράπηκε να κάνω μόνο δέκα λεπτά διατάσεων κατά τη διάρκεια της προπόνησης, αλλά όταν ξεκίνησε ο αγώνας ή οι ασκήσεις τακτικής, εγώ και μερικοί παίκτες μας δόθηκε εντολή να γυμναστούμε ξεχωριστά με τον προπονητή φυσικής κατάστασης. Ρώτησα τον πρόεδρο τι συνέβαινε. Μου είπε ότι είτε συμφωνώ με τις απαιτήσεις τους είτε είμαι ελεύθερος. Αυτό ήταν ήδη τον Αύγουστο, όταν η μεταγραφική περίοδος έκλεισε σε πολλά μέρη.

Περίμεναν ότι τελικά θα με στραγγάλιζαν και θα έφευγα δωρεάν. Δεν σκόπευα να το κάνω αυτό. Ομάδες από Σερβία και Κύπρος ενδιαφέρονταν, αλλά δεν είχαν τα οικονομικά μέσα για να καλύψουν ολόκληρο τον μισθό.

Σκέφτηκα ότι θα άφηνα τον σύλλογο να συγκινηθεί λίγο και θα περνούσε. Αλλά δεν πέρασε. Ο καιρός πέρασε, έφτασε ο Σεπτέμβριος και η σεζόν ξεκίνησε. Προπονήθηκα για τρεις εβδομάδες χωρίς την ομάδα και άρχισα να αγχώνομαι ότι η κατάσταση δεν θα βελτιωνόταν. Σύμφωνα με τους κανόνες της FIFA, δεν έπρεπε να με είχαν διώξει αμέσως από τις προπονήσεις της ομάδας, αλλά έπρεπε να μου επιτρέψουν να είμαι εκεί για τουλάχιστον μισή ώρα.

Εν τω μεταξύ, με παρέπεμψαν σε ένα παράπλευρο γήπεδο ή στο γυμναστήριο, όπου μου είπαν ότι δεν είχα καμία δουλειά στο γήπεδο σήμερα. Όταν οι οπαδοί ήρθαν στην προπονητική μας βάση στις αρχές Σεπτεμβρίου για να μας ευχηθούν καλή επιτυχία για τη σεζόν, ήμασταν εντελώς κρυμμένοι στο γυμναστήριο και μας είπαν να μην πάμε στο γήπεδο.

Ο δικηγόρος είπε ότι η κατάσταση είναι πολύ άσχημη και πρέπει να αντιδράσουμε με νόμιμα μέσα, να στείλουμε μια επίσημη επιστολή για να με επαναφέρουν στην ομάδα. Ήμουν πάντα παίκτης της εθνικής ομάδας και πρέπει να παραμείνω σε φόρμα για τους φθινοπωρινούς αγώνες της Εσθονίας. Από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, στείλαμε οκτώ επιστολές στους διευθυντές του συλλόγου. Το περιεχόμενο ήταν ότι θα επαναφερόμουν στην ομάδα, ο μισθός μου θα καταβαλλόταν εγκαίρως και ότι θα είχα τις ίδιες συνθήκες προπόνησης με τους άλλους».

Στο δημοσίευμα τονίζεται επίσης πως στα μέσα Σεπτεμβρίου, ο δικηγόρος άρχισε να λέει στον Γιάκοβλεφ πώς ορισμένοι ελληνικοί σύλλογοι δεν πλήρωναν φόρους σε ξένους παίκτες και πρότεινε στον Εσθονό να διερευνήσει το θέμα με τις φορολογικές αρχές.

Τότε ο Γιάκοβλεφ είπε: «Δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε στο παρασκήνιο, επειδή έπαιρνα τον μισθό μου και ήμουν χαρούμενος.

Σύμφωνα με τους κανόνες της FIFA, μπορώ να υποβάλω αίτηση έως και δύο χρόνια μετά τη λήξη του συμβολαίου μου, αλλά στην Ελλάδα τα έγγραφα είναι πολύ πιο αργά από ό,τι αλλού στην Ευρώπη, οπότε θα είχαν ξαφνικά παρατηρήσει τρία χρόνια αργότερα ότι οι φόροι μου δεν είχαν πληρωθεί, οπότε θα ήταν δικό μου πρόβλημα».

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι ο Γιάκοβλεφ προσέλαβε έναν λογιστή για να ελέγξει αν είχαν πληρωθεί οι φόροι του. Μια εβδομάδα αργότερα, έφτασε στο γραμματοκιβώτιό του μια αναφορά, η οποία ανέφερε ότι δεν ήταν εγγεγραμμένος για εργασία στην Ελλάδα, ότι δεν είχε ασφάλιση, πράγμα που σημαίνει ότι πήγαινε σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα με δική του ευθύνη. Επίσης, δεν πληρώθηκαν οι φόροι.

«Είμαι στην πραγματικότητα παράνομα στην Ελλάδα», σχολίασε ο Γιάκοβλεφ και πρόσθεσε: «Αν έχουμε την πύλη eesti.ee, όπου μπορούν να προβληθούν όλα αυτά τα δεδομένα, τότε αυτός ο λογιστής έπρεπε να κάνει πολλή δουλειά για να ανακαλύψει αυτές τις πληροφορίες».

Όταν λάβαμε όλα τα έγγραφα, τα στείλαμε στον σύλλογο, ώστε να μπορώ να εγγραφώ τακτικά για εργασία. Στο συμβόλαιό μου αναφέρεται ξεκάθαρα ότι ο Πανιώνιος πρέπει να πληρώνει τους φόρους μου, πρέπει να έχω ασφάλιση που να παρέχεται από αυτούς και ότι πρέπει να βρίσκομαι νόμιμα σε αυτή τη χώρα.

Ο σύλλογος απάντησε στις επιστολές μας, αλλά δεν έγραψαν τίποτα συγκεκριμένο. Δεν απειλήσαμε κανέναν, αλλά στείλαμε ευγενικές επιστολές ρωτώντας γιατί ο παίκτης της εθνικής ομάδας της Εσθονίας δεν είχε άδεια να προπονηθεί και γινόταν αντικείμενο διακρίσεων. Τελικά, αποφασίσαμε με έναν δικηγόρο, εφόσον η κατάσταση δεν άλλαξε, να λύσουμε το συμβόλαιο με τον σύλλογο. Εάν τερματίσετε μονομερώς τη συνεργασία, γίνεστε αμέσως ελεύθερος παίκτης και πρέπει να αναφέρετε στη FIFA, γιατί πήρατε αυτήν την απόφαση. Η FIFA μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει πόση αποζημίωση πρέπει να καταβάλει ο σύλλογος στον παίκτη.

Νομίζω ότι έχω αρκετά στοιχεία για να κερδίσω αυτήν τη δίκη. Το γεγονός ότι δεν ήμουν εγγεγραμμένος εδώ ως υπάλληλος αποτελεί πολύ μεγάλη παραβίαση, όχι μόνο όσον αφορά το ποδόσφαιρο, αλλά και ότι ο σύλλογος προσπάθησε να εξαπατήσει τη χώρα του».

Στο δημοσίευμα τονίζεται επίσης ότι τώρα ο Γιάκοβλεφ προπονείται με μια ελληνική ομάδα της πέμπτης κατηγορίας για να διατηρηθεί σε φόρμα κι ότι θα επιστρέψει στην Εσθονία στις αρχές Δεκεμβρίου.