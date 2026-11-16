Ο Πανιώνιος νίκησε 2-0 τον Ολυμπιακό Β' και πλησίασε την τετράδα. Το ίδιο και η Νίκη Βόλου, που κόντρα στον Πύργο πανηγύρισε την τέταρτη σερί νίκη της!

Ο Πανιώνιος έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από την Athens Kallithea και στο ντεμπούτο του Δημήτρη Κοροπούλη στον πάγκο λύγισε 2-0 στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης, τον Ολυμπιακό Β'. Στην τρίτη θέση με τους Νεοσμυρνιώτες, αλλά με καλύτερη διαφορά τερμάτων είναι και η Νίκη Βόλου, που με 2-1 έκαμψε την αντίσταση του Πύργου και πανηγύρισε το τέταρτο συνεχόμενο τρίποντο!

Ο Πανιώνιος προηγήθηκε 1-0 με τον Μούργο στο 13' και στο 52' ο Ταβάρες με σουτ σημείωσε το 2-0, που ήταν και το τελικό σκορ.

Πανιώνιος: Κράνινξ, Αυλωνίτης, Ζούλιας, Βενάρδος, Γκαντέλιο, Λιάσος, Ντίας (84′ Στούπης), Παυλόπουλος (76′ Γεωργογιάννης), Μούργος (76′ Μπαΐνοβιτς), Ταβάρες (84′ Χριστόπουλος), Μάναλης (65′ Μόρσεϊ).

Ολυμπιακός Β': Γεωργακόπουλος, Μπιλάλ (75′ Κολοκοτρώνης), Γκοτζαμανίδης, Τανούλης, Ρέτσος (63′ Ρολάκης), Μωϋσιάδης (75′ Αγγελάκης), Σαντής, Φίλης (81′ Λιάτσος), Ζούγλης, Μαρτίνης, Λεγκίσι (46′ Τουφάκης).

Νίκη Βόλου - Πύργος 2-1

Η αντεπίθεση της ομάδας της Νέας Ιωνίας συνεχίζεται. Με τον Σπανό στον πάγκο νίκησε 2-1 τον μαχητικό Πύργο κι αυτό ήταν το τέταρτο σερί τρίποντο για τη Νίκη Βόλου, που την φέρνει στην τρίτη θέση.

Στο 20' απείλησαν οι φιλοξενούμενοι, αλλά το σουτ του Σαραμαντά κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Γκαραβέλη. Στο 32' ο Πασαλίδης με σουτ έκανε το 1-0, ωστόσο, ο Πύργος ισοφάρισε με σουτ του Λάζαρη. Στο 72', όμως, με κεφαλιά του Πλέγα, οι γηπεδούχοι πέτυχαν το 2-1 και πήραν μία ακόμα σημαντική νίκη.

Νίκη Βόλου: Γκαραβέλης, Ρινγκ (85′ Σιούτας), Κιβρακίδης (3′ λ.τ Αρίας), Βαφέας, Πασαλίδης, Τζίμας, Σαλαμούρας, Πλέγας, Λίγδας (46′ Μακρυγιάννης), Πολέττο (66′ Μαχαίρας), Μάντζης.

ΠΑΣ Πύργος Τσεκούρας, Κάρδαρης, Δημητρίου (82′ Χαντί), Ευαγγέλου, Σαραμαντάς, Τσορνομάζ (88′ Ναλιτζής), Μούσια, Λάζαρης (82′ Κόκκορης), Μανσούρ (83′ Μάνος), Μαυριάς, Δούμτσιος.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Ελλάς Σύρου - Πανθρακικός 2-0

Πανσερραϊκός - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0

ΑΕΛ Novibet - Νέστος Χρυσούπολης 0-0

Αστέρας Τρίπολης Β' - ΠΑΟΚ Β' 4-0

Απόλλων Καλαμαριάς - Athens Kallithea 1-1

Μαρκό - Ζάκυνθος 6-0

Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β' 2-0

Νίκη Βόλου - Πύργος 2-1

Η βαθμολογία

Μαρκό 29

Athens Kallithea 21

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Νίκη Βόλου 20

ΑΕΛ Novibet 20

Πανιώνιος 20

Ελλάς Σύρου 19

Πανσερραϊκός 16

Αστέρας Τρίπολης Β' 16

Πανθρακικός 13

Αναγέννηση Καρδίτσας 12

ΠΑΟΚ Β' 12

Νέστος Χρυσούπολης 9

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Απόλλων Καλαμαριάς 9

Πύργος 9

Ολυμπιακός Β' 6

Ζάκυνθος 4

* Ο Πανσερραϊκός έχει -4 βαθμούς.

Η 12η αγωνιστική

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης Β'

Νέστος Χρυσούπολης - Ελλάς Σύρου

Πανθρακικός - Πανιώνιος

Αναγ. Καρδίτσας - Athens Kallithea

Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός

Ολυμπιακός Β' - Απ. Καλαμαριάς 1926

ΠΑΣ Πύργος - Μαρκό

ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου

