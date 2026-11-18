Το δυναμικό restart που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι στην ΑΕΛ Novibet από τη διοίκηση Στυλιανού, εκτός από το παρόν σχετίζεται και με το μέλλον του συλλόγου όσο αφορά το έμψυχο δυναμικό από τη Λάρισα και τον νομό γενικότερα.

Την δεκαετία του '80, η Λάρισα είχε κάνει το μεγάλο μπαμ στο Ελληνικό ποδόσφαιρο. Το «βυσσινί» ταμείο είχε γράψει την κατάκτηση του ιστορικού πρωταθλήματος του 1988, την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος το 1985 στον τελικό του ΟΑΚΑ κόντρα στον ΠΑΟΚ και παρουσία σε έναν ακόμη τελικό, όπου ηττήθηκε στον τελικό από τον Παναθηναϊκό (1982). Πολλά χρόνια, τα τρόπαια... τρίτωσαν για το «αλογάκι» με ένα ακόμη Κύπελλο Ελλάδος και το 2-1 του Πανθεσσαλικού απέναντι στο Τριφύλλι. Μέσα σε αυτά βάλτε και παρουσίες σε Κύπελλα Ευρώπης, για να γίνει κατανοητό γιατί η ΑΕΛ Novibet και όχι άδικα θεωρείται μακράν η πιο πετυχημένη επαρχιακή ομάδα στην ιστορία του Ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο άθλος του '88 με το πρωτάθλημα που έφεραν στο Αλκαζάρ ο αείμνηστος Μητσιμπόνας, ο Καραπιάλης, ο Γκαλίτσιος, ο Ζιώγας και όλα τα άλλα παιδιά του Κάμπου μάλλον θα μείνει αξεπέραστος όσα χρόνια, όσες δεκαετίες κι αν περάσουν. Όμως στη Λάρισα δεν καμάρωναν μόνο για όλα τα (πολλά) παραπάνω. Καύχημα των «βυσσινί» είναι ακόμη και σήμερα πως όλοι οι παραπάνω άθλοι είχαν έντονα άρωμα από Λάρισα. Από το νομό. Από τη μεγάλη πόλη, αλλά κι από τα γύρω χωριά. Δηλαδή οι επιτυχίες της ΑΕΛ είχαν κυρίως την... σφραγίδα των δικών της παιδιών. Τα χρόνια πέρασαν, το ποδόσφαιρο αλλάζει και φαντάζει πια δύσκολο στον επαγγελματικό αθλητισμό μια ομάδα να στηρίζεται μόνο σε παίκτες της περιοχής της.

Αυτό φυσικά το ξέρουν και στην ΑΕΛ Novibet, που από το περασμένο καλοκαίρι με την διοίκηση του Ζήση Στυλιανού αποφάσισαν να κάνουν ένα δυναμικό restart με πρώτο ζητούμενο να βάλουν βάσεις για μια ομάδα που θα ξαναγίνει πρωταγωνίστρια. Μια ομάδα που θα ξαναγίνει σημείο αναφοράς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Που θα ξυπνάει μνήμες από το παρελθόν, αλλά θα δημιουργεί ακόμη πιο μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον.

Αν μόλις στους πρώτους μήνες της «νέας εποχής» έρθει η άνοδος κανείς φυσικά δεν θα... στραβώσει. Καλοδεχούμενη. Όμως κανείς δεν θα στραβώσει κι αν δεν έρθει. Το πλάνο πρέπει να τηρηθεί πιστά κι αυτό το πλάνο γίνεται βήμα – βήμα, με κινήσεις προσεχτικές και ποδοσφαιρικές και κυρίως σε στέρεο έδαφος και όχι σε... σαθρές βάσεις, που έκαναν το club ασανσέρ τα προηγούμενα χρόνια. Σε αυτές τις βάσεις προστίθεται και η κατηγορία «τα δικά μας παιδιά».

Ο Κάμπος βρίθει ταλέντου κι αυτή τη φορά στη Λάρισα δεν θέλουν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Μαζί με την εμπειρία που έφεραν στο AEL FC Arena, οι στοχευμένες μεταγραφές που έγιναν σε μικρό διάστημα το περασμένο καλοκαίρι λόγω πίεσης χρόνου (η παρουσία των Σωτήρη Κυργιάκου - Μάκη Μπελεβώνη ήταν καταλυτική), έκαναν την εμφάνισή τους και τα «διαμαντάκια» της περιοχής. Ήδη ο τεχνικός της ΑΕΛ, Σωκράτης Οφρυδόπουλος δίνει χρόνο συμμετοχής σε αυτούς που με την σειρά τους αρπάζουν την ευκαιρία προκειμένου να αποδείξουν ότι αξίζουν να βρίσκονται σε ένα τόσο ιστορικό club.

Μιχάλης Γαργάλας (γεννημένος στη Λάρισα): Στα 21 του χρόνια, ο ύψους 1.88εκ κεντρικός αμυντικός ήδη μετράει στο πρωτάθλημα 7 συμμετοχής έχοντας πανηγυρίσει και ένα γκολ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανθρακικό. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, τα πρώτα δείγματα γραφής δείχνουν ωριμότητα στο παιχνίδι του, μεγάλο πλεονέκτημα ότι χρησιμοποιεί με ευχέρεια και τα δύο πόδια, ενώ προωθεί με άνεση και το παιχνίδι. Η φετινή χρονιά είναι για τον ίδιο μια μεγάλη εμπειρία, καθώς έχει τεράστια περιθώρια βελτίωσης.

Νίκος Νίτσος (γεννημένος στον Τύρναβο): Ο δεξιοπόδαρος 20χρονος (24/5/2006) επιθετικός, έχει γράψει 5 συμμετοχές στη σεζόν, έχει βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα και ανήκει στην νέα γενιά παικτών της ΑΕΛ. Οι γνωρίζοντες κάνουν λόγο για ένα παίκτη με ωριμότητα στο παιχνίδι του, που μπαίνει με δύναμη στις μονομαχίες και διακρίνεται για τα πάρα πολύ καλά τελειώματα.

Νίκος Ζτούπης (γεννημένος στη Λάρισα): Πρόκειται για τον Βενιαμίν των νεαρών ταλαντούχων Θεσσαλών ποδοσφαιριστών, καθώς είναι γεννημένος στις 24/4/2009. Η φυσική του θέση είναι δεύτερος επιθετικός, αλλά το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι παρότι είναι μόλις 17 ετών... θεωρείται πολυθεσίτης. Με την ίδια ευχέρεια και ωριμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιθετικό χαφ, μπορεί να παίξει πίσω από τον σέντερ φορ, αλλά αν απαιτούν οι ανάγκες του αγώνα να παίξει και στα πλάγια. Καλός χειριστής της μπάλας και στο «ένας εναντίον ενός».

Κώστας Γκρόζος (γεννημένος στη Λάρισα): Στα 19 του χρόνια (4/3/2007) βρίσκεται κι αυτός στην λίστα των ελπιδοφόρων παικτών που στην ΑΕΛ επιθυμούν να... χτίσουν το μέλλον του συλλόγου. Αγωνίζεται στη θέση του αριστερού μπακ, κάνοντας ήδη μια εξαιρετική αρχή στη σεζόν με 7 συμμετοχές και δύο ασίστ. Στα προσόντα του η ταχύτητα, με πολλά τρεξίματα σε όλη την πλευρά, γεγονός που του δίνει δυνατότητα να παίξει σε διάφορους σχηματισμούς.



