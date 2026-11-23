Η Νίκη Βόλου νίκησε τον ΠΑΟΚ Β' στην Καλαμαριά με 1-0, προσπέρασε Athens Kallithea - Πανιώνιο και «έπιασε» τη 2η ΑΕΛ Novibet στους 23 βαθμούς.

«Κούρσα» για... γερά νεύρα στη Super League 2. Μετά την ΑΕΛ Novibet και η Νίκη Βόλου εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα της Athens Kallithea στην Καρδίτσα, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ Β', στην Καλαμαριά με 1-0 και πλέον ισοβαθμεί με τους Βυσσινί στη 2η θέση.

Λαρισαίοι και Βολιώτες έχουν από 23 βαθμούς και είναι στο +1 από την ομάδα της Καλλιθέας και τον Πανιώνιο, ενώ η Μαρκό μετά τη γκέλα στον Πύργο είναι στο +7 από τους διώκτες της.

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη προηγήθηκε στην πρώτη αξιοσημείωτη ευκαιρία του ματς, στο 23ο λεπτό, όταν ο Ρινγκ εκτέλσε κόρνερ και ο Πολέτο από κοντά έκανε το 1-0 με προβολή, με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν το προβάδισμα μέχρι το φινάλε.

ΠΑΟΚ Β' (Μαλεζάς): Νικολακούλης, Τσιότας, Πασαχίδης(88' Παπαγεωργίου), Κωττάς(34' Aπιατσιόνακ), Αβράμπος, Ελευθεριάδης(68' Κανίς), Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου(88' Γραββάνης), Στύλος(68' Τσιφούτης), Τάισον, Σιφναίος

Νίκη Βόλου (Βοσνιάδης): Τσέλιος, Ρινγκ(83' Τζανετόπουλος), Σιούτας, Βαφέας, Αρίας, Τζίμας, Σαλαμούρας, Πλέγας, Τσομπάνης(56' Μακρυγιάννης), Πολέττο(70' Μαχαίρας), Μάντζης(70' Λουκίνας)

Super League 2 - 12η αγωνιστική

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Β' AKTOR 2-1

Νέστος Χρυσούπολης - Ελλάς Σύρου 2-0

Πανθρακικός - Πανιώνιος 0-0

Αν. Καρδίτσας - Athens Kallithea 0-0

Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός 1-6

Ολυμπιακός Β' - Απ. Καλαμαριάς 1-1

ΠΑΣ Πύργος - Μαρκό 0-0

ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου 0-1

Η βαθμολογία

Μαρκό 30

ΑΕΛ Novibet 23

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Νίκη Βόλου 23

Athens Kallithea 22

Πανιώνιος 21

Πανσερραϊκός 19

Ελλάς Σύρου 19

Πανσερραϊκός 16

Αστέρας Β' AKTOR 16

Πανθρακικός 14

Αναγ. Καρδίτσας 12

ΠΑΟΚ Β' 12

Νέστος Χρυσ. 12

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Απ. Καλαμαριάς 10

ΠΑΣ Πύργος 10

Ολυμπιακός Β' 7

Ζάκυνθος 4

* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση 4 βαθμών.

Επόμενη αγωνιστική (13)