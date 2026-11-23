ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου 0-1: «Απέδρασε» από τη Θεσσαλονίκη κι έπιασε τη 2η ΑΕΛ Novibet
«Κούρσα» για... γερά νεύρα στη Super League 2. Μετά την ΑΕΛ Novibet και η Νίκη Βόλου εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα της Athens Kallithea στην Καρδίτσα, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ Β', στην Καλαμαριά με 1-0 και πλέον ισοβαθμεί με τους Βυσσινί στη 2η θέση.
Λαρισαίοι και Βολιώτες έχουν από 23 βαθμούς και είναι στο +1 από την ομάδα της Καλλιθέας και τον Πανιώνιο, ενώ η Μαρκό μετά τη γκέλα στον Πύργο είναι στο +7 από τους διώκτες της.
Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη προηγήθηκε στην πρώτη αξιοσημείωτη ευκαιρία του ματς, στο 23ο λεπτό, όταν ο Ρινγκ εκτέλσε κόρνερ και ο Πολέτο από κοντά έκανε το 1-0 με προβολή, με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν το προβάδισμα μέχρι το φινάλε.
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ΠΑΟΚ Β' (Μαλεζάς): Νικολακούλης, Τσιότας, Πασαχίδης(88' Παπαγεωργίου), Κωττάς(34' Aπιατσιόνακ), Αβράμπος, Ελευθεριάδης(68' Κανίς), Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου(88' Γραββάνης), Στύλος(68' Τσιφούτης), Τάισον, Σιφναίος
Νίκη Βόλου (Βοσνιάδης): Τσέλιος, Ρινγκ(83' Τζανετόπουλος), Σιούτας, Βαφέας, Αρίας, Τζίμας, Σαλαμούρας, Πλέγας, Τσομπάνης(56' Μακρυγιάννης), Πολέττο(70' Μαχαίρας), Μάντζης(70' Λουκίνας)
Super League 2 - 12η αγωνιστική
- ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Β' AKTOR 2-1
- Νέστος Χρυσούπολης - Ελλάς Σύρου 2-0
- Πανθρακικός - Πανιώνιος 0-0
- Αν. Καρδίτσας - Athens Kallithea 0-0
- Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός 1-6
- Ολυμπιακός Β' - Απ. Καλαμαριάς 1-1
- ΠΑΣ Πύργος - Μαρκό 0-0
- ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου 0-1
Η βαθμολογία
Μαρκό 30
ΑΕΛ Novibet 23
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Νίκη Βόλου 23
Athens Kallithea 22
Πανιώνιος 21
Πανσερραϊκός 19
Ελλάς Σύρου 19
Πανσερραϊκός 16
Αστέρας Β' AKTOR 16
Πανθρακικός 14
Αναγ. Καρδίτσας 12
ΠΑΟΚ Β' 12
Νέστος Χρυσ. 12
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Απ. Καλαμαριάς 10
ΠΑΣ Πύργος 10
Ολυμπιακός Β' 7
Ζάκυνθος 4
* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση 4 βαθμών.
Επόμενη αγωνιστική (13)
- Athens Kallithea – Ζάκυνθος
- Πανσερραϊκός – Πύργος
- Πανιώνιος – Νέστος Χρυσούπολης
- Μαρκό – ΠΑΟΚ Β’
- Αναγέννηση Καρδίτσας – Ολυμπιακός Β’
- Ελλάς Σύρου – ΑΕΛ
- Απόλλων Καλαμαριάς – Πανθρακικός
- Αστέρας B’ AKTOR – Νίκη Βόλου
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