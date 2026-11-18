Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Πανιώνιος απαντάει στον Ιοάν Γιάκοβλεφ και τις δηλώσεις του, αναφέρει πως ο πρώην παίκτης των «κυανέρυθρων» ψεύδεται και επισημαίνει πως θα του κάνει μήνυση.

Τη νομική οδό θα πάρει ο Πανιώνιος αναφορικά με τις δηλώσεις του Ιοάν Γιάκοβλεφ, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης με ανακοίνωσή του να αναφέρει πως ο πρώην «κυανέρυθρος» ψεύδεται και πως θα του κάνει μήνυση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιωνίου έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Πανιώνιος, με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του Ιοάν Γιάκοβλεφ, αισθάνεται την υποχρέωση να αποκαταστήσει την αλήθεια και να διαψεύσει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τους ανυπόστατους και ανακριβείς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν εις βάρος της.

Ξεκαθαρίζουμε εξαρχής ότι η ΠΑΕ Πανιώνιος έχει εκπληρώσει στο ακέραιο το σύνολο των οικονομικών της υποχρεώσεων απέναντι στον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, χωρίς να υφίσταται η παραμικρή οικονομική εκκρεμότητα.

Παράλληλα, διαψεύδουμε κατηγορηματικά τα όσα αναφέρονται σχετικά με υποτιθέμενη απαγόρευση συμμετοχής του στην Εθνική ομάδα της χώρας του από τον Αντιπρόεδρό μας. Για την ΠΑΕ Πανιώνιος, η παρουσία διεθνών ποδοσφαιριστών που εκπροσωπούν το εθνόσημο της χώρας τους αποτελεί τιμή και υπερηφάνεια και ουδέποτε θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο απαγόρευσης ή πίεσης.

Τονίζουμε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής συμμετείχε κανονικά σε όλες ανεξαιρέτως τις κλήσεις της Εθνικής ομάδας της χώρας του, με την πλήρη συναίνεση της ΠΑΕ Πανιώνιος. Μάλιστα, η συμμετοχή του στις υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος πραγματοποιήθηκε ακόμη και σε ιδιαίτερα κρίσιμες αγωνιστικές περιόδους για την ομάδα μας, με αποτέλεσμα να απουσιάσει από σημαντικές αναμετρήσεις του Πανιωνίου.

Οφείλουμε, επίσης, να καταστήσουμε σαφές ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής απολάμβανε το σύνολο των παροχών που εξασφαλίζει η ΠΑΕ Πανιώνιος στους ποδοσφαιριστές της, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης οχήματος για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεών του, όπως ρητά προβλεπόταν στη μεταξύ μας σύμβαση.

Πέραν, μάλιστα, των συμβατικών της υποχρεώσεων, η ΠΑΕ Πανιώνιος παρείχε στον ποδοσφαιριστή πρόσθετες διευκολύνσεις που δεν προβλέπονταν στη μεταξύ μας σύμβαση, όπως η καθημερινή δωρεάν σίτισή του, τόσο κατά τις πρωινές όσο και κατά τις μεσημεριανές ώρες, χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση για τον ίδιο.

Αξίζει, μάλιστα, να επισημανθεί ότι, παρά την άψογη αντιμετώπιση που είχε από την πλευρά της ΠΑΕ, ο ίδιος επέδειξε επανειλημμένα συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αρχές του επαγγελματισμού, του σεβασμού και της πειθαρχίας που οφείλουν να χαρακτηρίζουν έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή.

Το πλέον προκλητικό, ωστόσο, είναι ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασής του, επιδιώκοντας τη μονομερή λύση της συμβατικής του σχέσης με την ΠΑΕ Πανιώνιος.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα ζητήματα που θίγονται στις δηλώσεις του, επισημαίνουμε ότι υπήρχαν συγκεκριμένες προβλεπόμενες διαδικασίες, για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτούνταν ενέργειες από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, στις οποίες ο ίδιος ουδέποτε προέβη. Συνεπώς, η προσπάθεια μετακύλισης των ευθυνών στην ΠΑΕ Πανιώνιος είναι αδικαιολόγητη και παραπλανητική.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της και θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη νομική ενέργεια σε βάρος του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή για τις ανυπόστατες και ψευδείς δημόσιες δηλώσεις του, με σκοπό την προάσπιση του κύρους, της φήμης και των συμφερόντων της».