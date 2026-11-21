Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να νικήσει τον Πανθρακικό, ο Νέστος λύγισε την Ελλάδα Σύρου στη Χρυσούπολη.

Ο Πανιώνιος στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει για την άνοδο πέταξε δύο πολύτιμους βαθμούς.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έμεινε στο 0-0 στην Κομοτηνή, στην έδρα του αξιόμαχου Πανθρακικού κι έτσι έπεσε από τις θέσεις ανόδου. Το παιχνίδι δεν ήταν ιδιαίτερα ποιοτικό και είχε ελάχιστες φάσεις.

Πανθρακικός: Παϊτέρης, Λαρρέα, Βουτσάς (76′ Πέιος), Σαραντίδης, Παχούμης (62′ Τσίλεμ), Κολλαράς, Αθανασακόπουλος, Ντουμάνης, Αναστασόπουλος, Γκορντεζιάνι (90+2′ Γιανναράκης), Νότας (90+2′ Τσάικα).

Πανιώνιος: Κράνινξ, Αυλωνίτης (46′ Ασλανίδης), Ζούλιας, Γκαντέλιο, Βενάρδος (68′ Σομπρίνο), Λιάσος, Ντίας, Παυλόπουλος (68′ Μπουρής), Μούργος (83′ Κολοβός), Ταβάρες, Μάναλης (83′ Μόρσεϊ).

Νέστος Χρυσούπολης – Ελλάς Σύρου 2-0

Στη Χρυσούπολη πήρε σπουδαία νίκη ο Νέστος με 2-0 κόντρα στην Ελλάδα Σύρου.

Οι νησιώτες είχαν τρεις σερί νίκες, ενώ ο Νέστος είχε ισάριθμα ματς, στα οποία δεν κατέκτησε τους τρεις βαθμούς. Οι Μακεδόνες μπήκαν αποφασισμένοι στο παιχνίδι και πήραν τελικό μία πολύτιμη νίκη στη μάχη που δίνουν για την παραμονή με 2-0.

Στο 59' ο Κασέμι άνοιξε το σκορ και στο 84' ο Θωμαΐδης σφράγισε τη νίκη της ομάδας του, αφού νωρίτερα απέκρουσε ο Καραργύρης το πέναλτι του Κωστίκα, παράβαση που κέρδισε ο ίδιος ο εκτελεστής.

Νέστος Χρυσούπολης: Αστράς, Τριμμάτης, Δερμιτζάκης, Μιγιενγκά, Λυμπεράκης, Γιαξής, Κωστίκα (86' Γκιώνης), Κασέμι (86' Σέα), Τότσκα (62′ Στοΐλκοβιτς), Σαπουντζής (73′ Θωμαΐδης), Γιακουμάκης (62′ Σάμπλιγιτς).

Ελλάς Σύρου: Καραργύρης, Ζαφείρης (80′ Κωστόπουλος), Παπασάββας, Γώγος, Ζάχι, Πρεβεζιάνος (80′ Τακεσιάν), Μπάμπης, Τσιαντούλας (63′ Φαϊζάλ), Οτσοβέτσι (71′ Νίνο), Φελίσιο (71′ Γεμιστός), Μπουλλάρι.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρ. Β' 2-1

Νέστος Χρυσούπολης - Ελλάς Σύρου 2-0

Πανθρακικός - Πανιώνιος 0-0

Αν. Καρδίτσας - Athens Kallithea

Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός

Ολυμπιακός Β' - Απ. Καλαμαριάς 1926

ΠΑΣ Πύργος - Μαρκό

ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου

Η βαθμολογία

Μαρκό 29

ΑΕΛ Novibet 23

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Athens Kallithea 21

Πανιώνιος 21

Νίκη Βόλου 20

Ελλάς Σύρου 19

Πανσερραϊκός 16

Αστέρας Τρ. Β' 16

Πανθρακικός 14

Αναγ. Καρδίτσας 12

ΠΑΟΚ Β' 12

Νέστος Χρυσ. 12

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Απ. Καλαμαριάς 1926 9

ΠΑΣ Πύργος 9

Ολυμπιακός Β' 6

Ζάκυνθος 4

* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση 4 βαθμών.

