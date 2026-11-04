Η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο τόσο στον Αστέρα AKTOR όσο και στον Γιάννη Κοντοέ, στο πλαίσιο της αναμέτρησης της Β' ομάδας με τον Πανθρακικό.

Στις κλήσεις της ΔΕΑΒ ήταν ο Αστέρας AKTOR και ο Γιάννης Κοντοές, με την κατηγορία ότι ο Έλληνας τεχνικός είχε συμπεριφορά, συνιστάμενη σε πρόκληση-παρότρυνση επεισοδίων, κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα της Β' ομάδας με τον Πανθρακικό, στον οποίο οι Αρκάδες είχαν σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία, κυρίως για ένα ακυρωθέν γκολ για οφσάιντ.

Η Επιτροπή τιμώρησε τόσο την κιτρινομπλέ ΠΑΕ όσο και τον Έλληνα τεχνικό με πρόστιμο 10.000 και 5.000 ευρώ, αντιστοίχως.

Η απόφαση της ΔΕΑΒ για Αστέρα AKTOR και Κοντοέ

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της,

α) το Φύλλο Αγώνα και την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

β) την Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα ΑΠΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΠΑΕ – ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β, στις 25/10/2026, στο ΔΑΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, για την 8η αγωνιστική της SUPERLEAGUE 2, περιόδου 2026/2027, ο προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας παρότρυνε με χειρονομίες και ύβρεις τους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας, σε πρόκληση επεισοδίων,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 57/2026 Απόφασή της,

i) σε βάρος του προπονητή της β΄ ομάδας της φιλοξενούμενης ΠΑΕ, διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€),

ii) σε βάρος της ΠΑΕ ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».